Виїзд за кордон: хто ще не може покинути країну, крім військовозобов'язаних

Обмеження щодо виїзду стосуються не лише військовозобов'язані.
Попри воєнний стан, з України можуть тимчасово не випустити й інші категорії громадян.
Про те, хто тимчасово позбавляється права перетину кордону, передає РБК-Україна.
Кому заборонений виїзд за кордон
Згідно з ст. 6 цього Закону громадянам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони:
- перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції
- обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю
- є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 млн грн
- мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків
- ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів
Нюанси щодо виїзду за кордон
"Звертаємо увагу, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням", - кажуть юристи.
Щодо перетину кордону жінками. Якщо вона є військовозобовʼязаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки, жінку можуть не випустити.
"Однак, звертаємо вашу увагу, на практиці така норма не діє: прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим паче, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням", - кажуть юристи.
Нагадаємо, народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім, але за однієї умови. Хочеш поїхати – плати. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.