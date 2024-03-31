Виїзд за кордон: хто ще не може покинути країну, крім військовозобов'язаних

Попри воєнний стан, з України можуть тимчасово не випустити й інші категорії громадян.

Про те, хто тимчасово позбавляється права перетину кордону, передає РБК-Україна.

Кому заборонений виїзд за кордон

Згідно з ст. 6 цього Закону громадянам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції

обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю

є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 млн грн

мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків

ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів

Нюанси щодо виїзду за кордон

"Звертаємо увагу, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням", - кажуть юристи.

Щодо перетину кордону жінками. Якщо вона є військовозобовʼязаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки, жінку можуть не випустити.

"Однак, звертаємо вашу увагу, на практиці така норма не діє: прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим паче, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням", - кажуть юристи.

Нагадаємо, народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім, але за однієї умови. Хочеш поїхати – плати. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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