Виїзд за кордон можуть не дозволити навіть після скасування воєнного стану – депутат

Депутат Київради заявив про ймовірність запровадження "квазіформату воєнного стану" після закінчення бойових дій.
Після закінчення бойових дій військовий стан продовжуватиме діяти у "квазіформаті".
Таку думку висловив депутат Київради Леонід Ємець, передають Новини.LIVE.
Зокрема, він припустив обмеження щодо демобілізації військових та можливості громадян вільно виїжджати за кордон.
"Наразі те законодавче поле, яке існує, дає більше питань, ніж відповідей. Дійсно, коли виходимо ми з воєнного стану, тоді виникає питання: сотні тисяч військовослужбовців, які мають бути демобілізовані – чи готова держава на це піти одномоментно. Також виникає питання кордонів. Законодавством забороняється обмеження пересування громадян, в тому числі і за межі України. Коли знімається воєнний стан з усіма передбаченими конституцією обмеженнями прав людини, виникає питання кордону. Швидше за все буде створено якийсь квазіформат воєнного стану", – розповідає Ємець.
Раніше нардеп Веніславський розповів, чи буде ухвалено законопроєкт про демобілізацію.
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