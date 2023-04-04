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Виїзд за кордон на авто: у МВС детально розповіли, які документи потрібно мати із собою (список)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Виїзд за кордон на авто: у МВС детально розповіли, які документи потрібно мати із собою (список)

Фото: pixabay.com

Якщо особа не є власником авто, то із собою потрібно мати ще додаткові документи.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, які документи необхідно мати водію для перетину українського кордону.

Про це нагадали у відомстві.

Під час перетину державного кордону на автомобілі із собою потрібно мати:

  • водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • розпізнавальний знак України на авто (UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Особі, що не є власником авто, також ще потрібно мати:

  • довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  • або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Нагадаємо, раніше юрист Ростислав Кравець пояснив, що не так із рішенням щодо заборони на виїзд за кордон для чоловіків.

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Дата публікації
Перегляди
1081
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