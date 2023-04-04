Виїзд за кордон на авто: у МВС детально розповіли, які документи потрібно мати із собою (список)

Якщо особа не є власником авто, то із собою потрібно мати ще додаткові документи.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, які документи необхідно мати водію для перетину українського кордону.
Про це нагадали у відомстві.
Під час перетину державного кордону на автомобілі із собою потрібно мати:
- водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".
Особі, що не є власником авто, також ще потрібно мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
Нагадаємо, раніше юрист Ростислав Кравець пояснив, що не так із рішенням щодо заборони на виїзд за кордон для чоловіків.
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