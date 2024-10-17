Виїзд за кордон юнаків до 17 років: чи обмежують їхні права

Юнаки віком 16-17 років мають право вільно перетинати державний кордон та виїздити за межі України.Обмеження стосуються лише 18-60-річних чоловіків.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ми не ведемо статистику за віком, за статтю, для того, щоб я міг вам зараз відразу повідомити такі дані. Але зазначу, що юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60", - заявив він.

За словами Демченко, суттєвого збільшення кількості виїздів з України - як було 2022-го, не спостерігається.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав загрозу в разі демобілізації бійців віком до 25 років. За словами спікера парламенту, "просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту в супротиві Російській Федерації".

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