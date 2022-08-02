Виїжджати з України можуть деякі чоловіки, чиї дружини служать в ЗСУ: деталі

Чоловіки, дружини яких проходять дійсну військову службу, мають право перетину кордону України за умови, якщо на утриманні подружжя є діти віком до 18 років.

Кількість разів такого перетину кордону ­­України – необмежена.

Про це пояснили в Держприкордонслужбі України.

"При цьому документами, які дають право перетину, є свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною. Це може бути довідка, це може бути копія посвідчення, завірена відповідним чином, або інші документи", – йдеться в роз’ясненні від ДПСУ.

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