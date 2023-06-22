Виїжджав за кордон законно і наразі виконує свої обовʼязки: у ЗСУ стали на захист скандального військкома Одещини

Як виявилося, Борисов уже не відсторонений, а продовжує виконувати свої обов'язки.

Скандальний начальник Одеського ТЦК (військкомату) Євген Борисов, який втрапив у корупційний скандал через маєток матері у Іспанії, виїжджав за кордон на законних підставах.

Про заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Радіо Свобода".

Зазначимо, що колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що Борисов від 22 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року нібито перебував в Іспанії.

Сам військком у коментарі журналістові-розслідувачу "УП" Михайлу Ткачу заперечив, що відвідував Іспанію, проте підтвердив, що був у Туреччині. З якою метою він відвідував цю країну, Борисов не уточнив.

"Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала Гуменюк.

За її словами, Борисов надав всі необхідні документи і "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".

Також керівниця пресцентру ОК "Південь" повідомила, що наразі Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

Раніше повідомлялося, що військком був відсторонений від виконання службових обов'язків після того, як за справу взялося ДБР.

Нагадаємо, ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова.

Також повідомлялося, що рідний брат водія одеського військкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю. За словами журналіста Михайла Ткача, хлопець найімовірніше працює водієм матері військового комісара. Сам Борисов все заперечує.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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