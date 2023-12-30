Війна 2024 року: які фактори визначатимуть плани Росії — Портников

Український журналіст Віталій Портников вважає, що російське політичне керівництво не буде обговорювати можливість закінчення війни і будуватиме політичні плани, виходячи з результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.

Про це він говорив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, Кремль не цікавить закінчення війни у 2024 році, а лише можливість переведення війни з інтенсивної фази у неінтенсивну. На думку Портникова російська влада затягуватиме ситуацію до президентських виборів у США, а далі будуватиме свої політичні плани, враховуючи постать нового американського президента.

"Росія буде думати про свої плани на 2025 рік після президентських виборів у США, це раз. Після того, як РФ усвідомить, яку частину української території вона контролює на листопад 2024 року, це два. Після того, як вона зрозуміє, наскільки дестабілізована ситуація в Україні на листопад 2024 року, це три”, - перелічив головні фактори, які визначатимуть плани Кремля, журналіст.

Іншим варіантом розвитку подій він назвав спробу американців про щось домовитися з Москвою.

“Я не думаю, що ці домовленості будуть для нас приємними... У будь-якому разі ми прекрасно з вами розуміємо, що у 2024 році 20% української території не можуть бути звільнені від російських окупантів, для цього немає передумов. Може бути наступ, якісь результати цього наступу, це правда. Тому що у нас збереглося 95% техніки, яку нам постачали союзники. Ми не без зброї знаходимось, але потрібні снаряди, бо цього недостатньо", - зауважив Віталій Портников.

Журналіст наголосив, що війна – непередбачувана, тому дуже важко давати прогнози.

"Ясно інше - Володимир Путін готовий далі воювати. Ми вже розуміємо, що це війна на довгу дистанцію, і ми маємо адаптуватися до війни на довгу дистанцію, а не розповідати людям казок”, - підсумував він.

Нагадаємо, видання "BBC Україна" запитало трьох військових аналітиків, як, на їхню думку, можуть розвиватися події в найближчі 12 місяців.

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