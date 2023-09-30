"Війна безпілотників": як Китай користується своїм впливом, перешкоджаючи Україні

Напередодні Китай ввів обмеження експорту компонентів для дронів. Це може мати значний вплив на ситуацію на фронті в Україні, бо обидва гравці активно використовують китайські безпілотники.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Ситуація ускладнюється

Україна широко використовує техніку китайських виробників DJI, EHang і Autel, а також – FPV-дрони. Проте китайські компанії почали скорочувати продажі безпілотників і компонентів для України, натомість Росія продовжує їх отримувати у величезних об'ємах. Щобільше, цього місяця китайці запровадили обмеження, тож тепер українці змушені шукати нові шляхи постачання.

Китайські компанії, які не відмовляються постачати дрони Україні, роблять це за допомогою складних мереж посередників. Слід зауважити, що у подібний спосіб Росія обходить американський та європейський експортний контроль.

У виданні наголошують, що українці працюють понаднормово, щоб створити якнайбільше дронів для розвідки, скидання бомб та використання як керованих ракет. Країна також виділила 1 мільярд доларів на програму підтримки стартапів зі створення дронів та інших зусиль із придбання дронів.

Як розповіла експертка з бойових безпілотників і керівник проєкту Victory Drones Марія Берлінська, ми маємо заново винаходити дедалі складніші ланцюжки поставок. "Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомогати", – каже вона.

Берлінська додає, що перемога у війні перетворилася на "технологічний марафон". Поки що отримувати необхідні компоненти вдається. Однак нові експортні правила можуть ускладнити отримання камер нічного бачення, необхідних для нових безпілотників.

"Навіть коли ви бачите ярлики "Америка" або "Австралія" на компоненті, це все одно виготовляється в Китаї. Створити щось, що могло б ефективно замінити Китай, майже неможливо", – пояснив засновник компанії Reactive Drone Олексій Колесник.

Втім, за останній час Україна, попри обмеження, отримала мільйони китайських безпілотників і комплектуючих. Вони здебільшого надійшли від європейських посередників. Також наша держава шукає і замовляє запчастини для своїх безпілотників у Європі, США, Тайвані тощо.

Раніше ми писали про те, як український FPV-дрон знищує російський танк Т-90.

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