"Війна – це батько змін": прем'єр Британії пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау

Джонсон пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна ніколи не постала перед шантажем з боку РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих.

Про це політик повідомив під час спільного з українським президентом Володимиром Зеленським брифінгу, який відбувся 9 квітня.

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"Тепер підходимо до центрального питання, пане президенте. Я думаю, ми розвиваємося, ми формуємо бачення нашого майбутнього. Геракліт сказав, що війна – це батько змін. Але війна, дійсно, визначає бачення майбутнього, бачення майбутнього України разом із партнерами і з друзями. Ми – Велика Британія та інші партнери – будемо постачати обладнання, технології, ноухау, розвідувальну інформацію, аби Україна ніколи не постала перед страхоліттями вторгнення, щоб Україна ніколи не постала перед шантажем чи загрозою у будь-який спосіб", - наголосив він.

Джонсон зауважив, що залишається зробити чимало, щоб забезпечити успішність та перемогу України і поразку Путіна.

"Протягом останніх кількох години я побачив чимало вашої країни, це дійсно чудова країна. Втім, я побачив трагічні наслідки війни. Війну, яку не можна виправдати. Це війна, яка не має необхідності. Навіть протягом кількох годин перебування в Києві, після спілкування з Вами та Вашими колегами я не маю жодного сумніву, що незалежна та суверенна Україна постане за результатами цієї війни. Тож дякую за мужність народу України. Слава Україні!", - резюмував прем'єр Великої Британії.

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Нагадаємо, Борис Джонсон заявив, що для України зібрано ще 1,5 мільярда євро допомоги.

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