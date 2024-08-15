"Війна – це завжди математика": чому Берлінська просуває концепцію Інженерної ставки

Більшість проблем, з якими Україна зіткнулась після початку повномасштабної війни, можна було б передбачити за кілька років і своєчасно вжити необхідних заходів.

Україні потрібен інструмент, який дозволятиме "подивитися за горизонт" на рік-півтора вперед. І таким інструментом може стати Інженерна ставка.

Що передбачає концепція Інженерної ставки, розповіла засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в інтерв'ю "Главкому".

Марія Берлінська наголосила, що "війна – це завжди математика", тож можна обчислити необхідну кількість і якість сил і засобів для найбільш раціонального їх застосування у війні. Саме такий підхід використовують росіяни, коли планують свої комбіновані атаки ракетами і дронами.

"Наприклад, до ударів по об'єктах енергетики вони залучають своїх найкращих енергетиків, щоб вдарити туди і так, де неможливо буде відновити. Я до чого наводжу цей приклад? Нам треба завжди рахувати. Війну можна прораховувати наперед через математичне моделювання. Тож Інженерна ставка – це концепція, яка передбачає відбір найкращих розробників військових технологій в Україні для консолідації зусиль із розвитку технологічних рішень, прогнозування наступних кроків ворога в технологіях, створення завчасних контрзаходів", – зазначила Берлінська.

Вона пояснила, що суть ідеї полягає у тому, щоб "проаналізувати колективним розумом" найкращих фахівців ситуацію і спрогнозувати її розвиток.

"Це дозволить створювати рішення, які дадуть нам технологічну перевагу і нівелюють ті досягнення, які є у Росії. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо завжди гасити пожежу "на позавчора"", – зауважила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки".

Марія Берлінська нагадала, що задовго до початку повномасштабної війни з десяток експертів говорили про необхідність забезпечити армію FPV-дронами та засобами РЕБ, але до них ніхто не прислухався.

"Не подумали за кілька років про FPV – зараз маємо таку лихоманку. Хоча це було абсолютно передбачувано… Щоб не повторювати цих помилок, і потрібна Інженерна ставка. Оскільки ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства, то переможе та сторона, в якої найсильніші технології", – наголосила Марія Берлінська.

Вона додала, що концепція Інженерної ставки "повністю прописана" і у будь-який момент може бути представлення президенту, адже саме він, як Верховний головнокомандувач може ухвалити рішення про її створення.

"Якщо Володимир Зеленський прийме відповідні рішення, то його змушені будуть виконувати – навіть ті чиновники, які часто саботують багато щоденних задач", – підкреслила Марія Берлінська.

Нагадаємо, на початку війни ані українській уряд, ані дипломати та навіть військові не вірили в те, що Захід надасть нашій державі сучасну авіацію. Але громадські активісти продовжували тиснути на всі можливі важелі, "вибиваючи" для України винищувачі F-16. Марія Берлінська назвала людей, які зіграли ключову роль в отриманні Україною винищувачів F-16.

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