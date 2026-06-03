"Війна для бідних": офіцер ЗСУ вибухнув гнівом через вибірковість ТЦК

Працівники ТЦК та СП / © ТСН

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Офіцер 1-го окремого штурмового полку «Паук» звинуватив працівників ТЦК та СП у вибірковості під час проведення мобілізаційних заходів. Військовий пояснив, чому вважає, що війна є тягарем лише для бідних верств населення.

Про це він розповів у відео, яке опублікував телеграм-канал «Чесні новини України».

«Я проїжджав — бус ТЦК хлопців, ззаду Duster на чорних номерах. І я проїжджаю, за ними якраз так трамвай підіймався, в вони так на малому ходу їдуть. І бачу — біля "трьохсотки" стоять, "крузака", двоє охоронців. І хлопці не вийшли, не запропонували хоча б облікові документи перевірити», — розповів «Паук».

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За його словами, згодом працівники ТЦК проїхали трохи далі та зупинилися. Після цього з буса вийшли три-чотири людини, які оточили самотнього чоловіка. На тлі цього випадку в офіцера виникло запитання — чому військкоми оминули мускулистих хлопців, яких помітили раніше.

«Паук» висловив свою думку щодо питання справедливості мобілізації та ставлення суспільства до війни.

«Як ми можемо тоді говорити про якусь справедливість, якщо по суті війна — це для бідного класу? Якось війна не для всіх. Яка саме проблема самої нації? Тому що ми вважаємо, що війна — це для тих, хто не розуміє чогось, дурних, хто не зміг «порішати» чи домовитися», — розповів офіцер 1-го ОШП.

До слова, напередодні омбудсмен Дмитро Лубінець жорстко розкритикував нову реформу мобілізації, назвавши її приреченою на провал без поваги до прав людини. Він наголосив, що попри обіцянки, представники ТЦК досі використовують балаклави, а системні порушення, як-от силові затримання та вилучення речей, тривають. Лубінець заявив, що довіра громадян неможлива, поки держава сама ігнорує закони, а реформа без дотримання прав людини є лише імітацією змін.

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