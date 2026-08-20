Мільйонні статки, війна «офісів» та розчленоване тіло на Балі: справа Комарова обросла новими деталями

Вбивство Комарова / © ТСН

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Викрадення і вбивство після жорстоких катувань українця Ігоря Комарова у лютому на Балі викликало широкий резонанс. Поки правоохоронці в офіційних заявах були доволі лаконічними, анонімні Telegram-канали ширили інформацію, що нібито Комаров був причетним до так званих «офісів» — кол-центрів, де виманювали гроші. Зрештою, розголос пішов на спад, аж поки не стався новий «виток» — у справі почали зʼявлятися нові деталі та перші підозрювані.

ТСН. ua вирішив з’ясувати усі деталі цієї справи та як це повʼязано з цілою мережею міжконтинентального криміналу та дніпровськими «офісами» (шахрайськими кол-центрами).

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Катування, відео під тиском і моторошна знахідка на пляжі

Історія розпочалася в середині лютого 2026 року. 28-річний дніпрянин Ігор Комаров разом із дівчиною, блогеркою Євою Мішаловою, приїхав на індонезійський острів Балі, аби провести там День святого Валентина. 14 лютого блогерка Мішалова у соцмережах опублікувала їхнє спільне фото з геолокацією — саме воно, як припускають слідчі, могло викрити місцезнаходження пари.

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Вже наступного дня, 15 лютого, Комарова викрали.

Разом із ним перебував його приятель Єрмак Петровський (син дніпровського бізнесмена Олександра Петровського).

За повідомленнями, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова викрали, катували та вимагали за його звільнення викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

В анонімних Telegram-каналах з’явилися страшні кадри: побитий Комаров благав батьків сплатити викуп у розмірі 10 мільйонів доларів. На наступних відео зі слідами важких каліцтв хлопець розповів, що разом із Єрмаком Петровським нібито організував у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, які обдурювали росіян та іноземців, а «прикриття» їм надавали високопосадовці та силовики.

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26 лютого перехожі на одному з балійських пляжів виявили фрагменти розчленованого людського тіла. Офіційна ДНК-експертиза, проведена поліцією Індонезії, підтвердила — рештки належать Ігорю Комарову.

Що відомо другого викраденого — Єрмака Петровського

Єрмак Петровський — молодший син відомого українського бізнесмена з Дніпра Олександра Петровського.

Єрмак Петровський / © Фото із соціальних мереж

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, Єрмак народився 2000 року. Про освіту чи офіційну роботу молодого Петровського відкритої інформації майже немає.

2021 року молодий Єрмак Петровський «засвітився» у скандалі через перестрілку в кафе «Тиниця» в Дніпрі. 2025 року Петровського-молодшого ЗМІ пов’язували з обстрілом охорони радника голови Дніпропетровської ОВА Василя Ободенка.

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У ЗМІ батька Єрмака Петровського — бізнесмена Олександар Петровського називали за прізвиськом «Нарік». Зокрема, про це 2019 року писав журналіст, а нині військовослужбовець Юрій Бутусов.

«Петровський своїх зв’язків із „блатним світом“ не приховує, і бравірує тим, що товаришує і з найбільшими політиками і з „братвою“, — писав Бутусов у своїй статті.

Петровському-старшому такі звинувачення не сподобалися і він пішов до суду. Він просив визнати такими, що не відповідають дійсності і принижують його ділову репутацію відомості про те, що він відомий у кримінальних колах як «Нарик», «керівник організованого злочинного угруповання», «кримінальний авторитет».

Водночас, попри чутки про нібито зв’язки з криміналом, Олександр Петровський є меценатом Православної церкви України (ПЦУ) і Вселенської патріархії.

2018 року він навіть їздив до Стамбула разом з українською делегацією, яка тоді отримала від Вселенського патріарха Томос про автокефалію.

Петровський ліворуч від Вселенського патріарха Варфоломія на зустрічі в Австрії

Петровський стоїть ліворуч від Парубія.

Що повідомляли у МЗС про викрадення українців

У МЗС України прокоментували інцидент зі зникненням на Балі синів двох дніпровських бізнесменів — Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Польство України в Індонезії не отримувало звернень через ймовірне викрадення чоловіків.

«Офіційне підтвердження згаданого інциденту від місцевих компетентних органів до установи також не надходило. Посольство направило окремий запит до МЗС країни перебування з метою отримання додаткових деталей. Справа перебуває на контролі», — уточнили в МЗС.

До викрадення причетні громадяни України?

Шість ймовірних виконавців вбивства Комарова встигли залишити острів. Затриманий на Балі лише громадянин Нігерії.

Він, за версією поліції, орендував для групи викрадачів авто та мотоцикли. Саме через його свідчення та аналіз GPS-трекерів слідство вийшло ще на шістьох учасників банди. Також було встановлено, що за Комаровим стежили щонайменше місяць.

Оголошені в розшук Інтерполу (5 осіб): Николай Петрик (29 років, громадянин РФ). Владислав Аханов (27 років, громадянин Казахстану). Денис Галушко (34 роки, уродженець м. Самар Дніпропетровської обл., ексучасник ультраправих організацій і навколофутбольних угруповань, мешкав у Німеччині, де відвідував школу бойових мистецтв). Василь Немаш (42 роки, за даними слідства, має паспорт РФ і мешкав у Севастополі). Роман Мельник (28 років, уродженець Вільногірська; у 2024 році був мобілізований до ЗСУ, отримав фах розвідника стрілецького батальйону, але дезертирував і нелегально виїхав за кордон).



«Суспільне» у своєму розслідуванні наголошує, що немає безпосередніх даних, що ці чоловіки розшукуються саме через вбивство Комарова. В описі до розшуку є лише слова «викрадення» та «вбивство».

Затримання екс-бійця батальйону «Kraken»

На початку серпня справа про вбивство Ігоря Комарова на Балі несподівано вийшла на новий виток: у Києві затримали екс-військового спецпідрозділу ГУР МО KRAKEN Гліба Новостройного з позивним «Дніпрянин».

Гліб Новостройний / © Telegram Костянтина Немічева

Його, за неофіційною інформацією, можуть запідозрити у причетності до вбивства Комарова, повідомив засновник підрозділу Костянтин Немічев.

За словами Немічева, Новостройний чотири роки проходив службу у штурмовій роті KRAKEN, а торік був звільнений зі служби за станом здоров’я.

Як повідомляє «УП», з посиланням на дані слідства, Новостройний у період від 31 січня до 19 лютого 2026 року перебував на Балі. У цей же час на території індонезійського острова перебував його давній друг Денис Галушко, якого нині оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу і про якого ми згадували вище. Зауважимо, що викрадення Комарова сталося 15 лютого, а саме вбивство ймовірно — кількома днями пізніше.

Зрештою, Новостройного відправили під цілодобовий домашній арешт. Суть оголошеної йому підозри спочатку не розголошували.

Зрештою, з’явився текст ухвали про обрання Новостройному запобіжного заходу у Єдиному реєстрі судових рішень. Судячи з нього, можна зробити висновок, що Новостройний перебуває під домашнім арештом у справі про ухилення від служби і діяльності колл-центрів.

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