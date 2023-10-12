Війна до 2026-го і російський слід в Газі: про що Буданов розповів у новому інтерв'ю

Очільник української розвідки Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні не закінчиться цього року і може тривати ще до 2026-го, а взимку росіяни знову спробують залишити Україну без енергетики.

Про війну та її завершення, про битву за електроенергію та долю "вагнерівців" після смерті Пригожина Кирило Буданов розповів "Українській правді".

Головні тези з нового інтерв'ю головного розвідника України читайте на ТСН.ua.

Війна в Україні не закінчиться цього року

Кирило Буданов визнав, що закінчити війну до кінця 2023 року неможливо попри його попередні прогнози. За словами керівника ГУР, на це є різні причини.

Кирило Буданов / Фото: Associated Press

"Є об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", - сказав він.

На запитання журналіста, на який час ми відстаємо від графіка, Буданов відповів: "Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення. Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього – ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок".

Водночас Буданов висловив сподівання, що Бахмут звільнять вже до кінця 2023-го.

Скільки ще може тривати війна в Україні

Загалом за словами Буданова, Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну - ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька", - сказав Буданов.

Взимку на Україну чекає битва за електроенергію

Керівник ГУР переконаний, що Росія не відмовилася від своїх планів і знову почне бити по енергосистемі України. Торік у цей же період РФ вже здійснювала масовані обстріли нашої енергетичної інфраструктури, це саме може очікувати українців і цьогоріч.

"В їхніх (російських - ред.) планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, на нас знову чекає битва за електроенергію", - сказав Буданов.

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За його даними, Сил і засобів для нового терору в РФ достатньо, адже останнім часом ракетні удари вони завдавали обмежено. Тепер ворог відновив певний запас. Він не дуже значний, але достатній для того, щоб створити "цілком реальні проблеми" не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам, каже Буданов.

З огляду на це Україні необхідно більше ППО, щоб закрити небо від ворожих атак.

Ситуація на ЗАЕС

Буданов каже, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається загрозливою, оскільки станція залишається окупованою. Там нічого глобально не змінилося, однак кризовий момент, коли росіяни хотіли влаштувати на станції техногенну катастрофу, уже минув.

Ситуація на ЗАЕС / Фото: Getty Images

"Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього", – застеріг керівник ГУР.

Загибель Пригожина: правда чи фейк

За словами Буданова, в ГУР досі немає жодних доказів смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

"Щодо загибелі Пригожина давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув", - сказав Буданов.

Водночас інформація про смерть Пригожина спровокувала "певне послаблення" всередині ПВК. За словами керівника ГУР, це грає Україні на руку.

"Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК... Це насправді була величезна проблема для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати", - зізнався Буданов і додав, що після виходу ПВК з Бахмуту в складі саме військової компанії в Україні їх більше не буде.

Російський слід в діях ХАМАСу проти Ізраїлю

Наразі ГУР відомо, що росіяни передавали розвідувальну інформацію "всім зацікавленим сторонам" та передали ХАМАСу захоплену в українських військових зброю.

"Перш за все нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння. Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо", – розповів Буданов.

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Він також звернув увагу на застосування бойовиками проти Ізраїлю тактики з використанням FPV-дронів проти бронетехніки. Начальник ГУР зазначив, що ця тактика "природня для нашого регіону і абсолютно неприродня для Близького Сходу".

"Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", – сказав Буданов.

Крім того, трохи більше, ніж за тиждень до початку подій на території Лівану, арабською мовою почала мовлення російська пропагандистська станція "Супутник". А 24 вересня на геостаціонарну орбіту Ізраїля був переміщений російський космічний апарат, здатний проводити радіоелектронну розвідку та перехоплювати супутникові сигнали.

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