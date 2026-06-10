Війна до 2027-го, два табори українців та загублений урядовий телефон: новий гучний скандал навколо Мендель

Скандал із Мендель: ексречниця ОП заявила про «два табори» в Україні / © ТСН

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Колишня прессекретарка Офісу президента Юлія Мендель, яка недавно дала інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону, знову відзначилася скандальною заявою.

У своєму Facebook вона написала, що в Україні нібито є два табори — «за мир» і «за війну».

Скандальна заява Мендель

Мендель знову звинуватила українську владу в тому, що їй нібито вигідна війна.

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«Авжеж, за ними — величезні гроші на пропаганду і дозвіл на безкарність. У них — тисячі куплених голів, корисних ідіотів і заляканих у безнадії людей. Вони готові залякувати, цькувати, насилати ботів, перетворювати половину нації на ворогів народу, повчати, моралізувати, навчати вас, що ваші сини мають загинути за державу, і переконувати, що якщо ви хочете завершення війни — то ви якісь не такі, дурненькі, якщо не божевільні. Вони переконують, що корупції не існує, що всі українці повинні бути бідними, що ТЦК, яке виловлює чоловіків як звірів, відоме катуванням і порушеннями прав людини, — це не наші галюцинації, а справжня російська пропаганда. Що мир неможливий лише через Путіна, що найкращий герой — мертвий, а всі, кого показують по телевізору, говорять правду», — пише Мендель.

Колишня речниця Зеленського уже договорилася до того, що назвала свого колишнього шефа диктатором.

«І ще ось цей меседж — „потерпіть ще трохи“. Ще кілька місяців — і ми виграємо, ще півроку — і в Росії закінчаться ресурси, ще рік — і війна закінчиться. У кожної диктатури була своя пропаганда. І в кожної вона працювала за одним принципом: критиків — замовкнути, знищити, зацькувати, а медійну систему наповнити потрібними людьми і меседжами», — написала вона.

Мендель стверджує (не вказуючи, на які джерела посилається), що нібито цього літа буде здійснено останню в цьому році спробу завершення війни. Вона запевняє що якщо цього не станеться, то війна триватиме далі як мінімум до березня 2027 року.

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Колишня речниця ОП стверджує, що нібито Україні пропонують «різні варіанти закінчення війни», але звинувачує, що «українське керівництво їх усі відкидає».

«Плата за продовження війни буде одна — знову ріки крові українців, знову страшна зима без електрики і опалення. Знову сотні тисяч біженців», — лякає Мендель.

Реакція українців у Мережі — обурення і кринж

Журналіст Дмитро Дідора у своїй статті у виданні «Антоніна», зауважує, що теза Мендель про «поділ» українців далеко не нова.

Він нагадав, що тезу про «сорти українців» ще у 2004 році просували в Україні російські політтехнологи Гліб Павловський і Тимофій Сергєйцев.

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© ЧЕСНО

Військова кореспондентка Hromadske Діана Буцко лаконічно прокоментувала допис Мендель.

Журналістка Олена Козій наголосила, що розділяти суспільство, а особливо під час війни — пряма загроза безпеці.

Інші користувачі обурються, що Мендель фактично закликає до капітуляції.

А відомий військовий Сергій Гнезділов, який хоч і сам недноразово критикує владу, у притаманній собі манері відповів ексречниці.

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Напилася та загубила телефон — американський журналіст підозрює, що Мендель працює на РФ через компромат

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель може робити свої критичні заяви про Україну та свого колишнього шефа за прямою вказівкою Кремля, бо РФ може мати на неї компромат.

Таку думку, комнентуючи останню заяву Мендель, висловив американський журналіст Джей Пі Ліндслі у соцмережі Х.

«Я одного разу був на вечірці, де вона забула свій урядовий мобільний телефон, бо була настільки п’яною. Я тримав його при собі, доки не повернулася її служба безпеки, щоб забрати. Це просто натякає, що цілком імовірно, Росія могла б мати компромат на неї, що пояснює, чому вона останнім часом абсолютно і брехливо очорнює Україну», — припустив журналіст.

Як змінилися заяви Мендель

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з червня 2019 року по липень 2021 року. У 2021 році вона написала книжку «Кожен з нас президент» у якій хвалила Володимира Зеленського.

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В одній із заяв вона назвала Зеленського «найвеличнішим лідером сучасності».

Проте наразі вона різко змінила свою риторику. Минулого разу Мендель зазнала критики після свого резонансного інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді Мендель зробила низку критичних заяв про Зеленського і звернулася до Путіна.

Про всі етапи життя колишньої речниці Володимира Зеленського та її останні одкровення читайте у цій статі ТСН.ua.

Нагадаємо, що у січні Юлія Мендель заявила, що колишній голова ОП Єрмак займається магією і привозив для різних обрядів «магів» з Ізраїлю, Грузії та Латинської Америки. З цієї заяви довго глузували, проте, як виявилося, про Єрмака вона мала рацію. Принаймні, частково.

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Прокурори в суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

За інформацією САП, Єрмак надсилав ворожці дані про дати народження потенційних кандидатів на вищі державні посади, щоб отримати «зелене світло» на їхнє призначення. Серед осіб, чию долю нібито визначали зірки, були ключові фігури української політики.

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

Дата публікації 14:06, 12.05.26 Кількість переглядів 115 “Давно не в собі”: жорстка реакція ОП на інтерв’ю Мендель Такеру Карлсону

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