Війна дронів: Камишін здивував кількістю безпілотників, які будуть в України – Business Insider

Дешеві безпілотні системи в сучасній війні дійсно перетворилися на високоточні боєприпаси.

До кінця року в Україні вдасться виготовити значно більше малих ударних безпілотників, ніж планувалося.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в інтерв’ю Business Insider на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

"Цього року ми виготовимо значно більше 1 мільйона FPV- дронів. Дронів середньої дистанції та дальньої дистанції також буде значно більше", - сказав Камишін.

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Він наголосив на важливості цього виду зброї у теперішній війні, називаючи FPV-безпілотники "дронами-мінометниками" та "артилерійськими безпілотниками" через вибуховий потенціал, подібний до зброї дальнього бою.

У виданні зазначили, що ці дешеві безпілотні системи в сучасній війні дійсно перетворилися на високоточні боєприпаси, які використовують, щоб вражати і бронетехніку, і солдатів в окопах.

Україна також має безпілотні свої ударні безпілотники середньої та великої дальності для нанесення ударів углиб території Росії по значних військових та енергетичних об’єктах.

"Ми довели, що червоних ліній немає. Тепер ми можемо легко дістатися до Росії глибоко всередину, приблизно на 1500 кілометрів, і ми показали це десятки і десятки - якщо не сотні - разів", - сказав Камишін.

Окрім того, Україна модифікує деякі зі своїх безпілотних систем для інших завдань. Наприклад, морські дрони було оснащено установками для залпового вогню.

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Нагадаємо, нещодавно оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі складі БК і пункт запуску fpv-дронів.

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