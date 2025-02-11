Населення України стрімко скорочується: які причини та що пропонують демографи

За останні роки кількість населення суттєво скоротилася через війну, масову еміграцію та інші чинники.

Російська окупація частини території країни призвела до примусової депортації українців та створення гуманітарної катастрофи.

Детальніше – читайте в матеріалі ТСН.ua.

2024 року населення України рекордно скоротилося

Населення України станом на кінець 2024 року скоротилося до 32 мільйонів осіб. Для порівняння, після анексії Криму у 2014 році цей показник сягав 42 мільйонів, заявив Олексій Чернишов в інтерв’ю Die Welt.

"Загалом українська нація налічує близько 60 мільйонів осіб, але половина з них живе за межами країни", – зазначив Чернишов.

За його словами, це люди, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення на заробітки, біженці від війни та представники української діаспори.

"Монгольська пустка"

Демограф Олександр Гладун вважає, що перетворення східної частини України на велику "монгольську пустку" не станеться, адже багато ВПО вже зараз заявляють, що хотіли б повернутися до місць свого попереднього проживання. Однак для них виникає величезна проблема з житлом.

"Я не думаю, що ці спотворені ворогом місця будуть сильно заселені у післявоєнний час. До війни у цих регіонах відбувалась урбанізація і чисельність сільського населення там потроху зменшувалася. Зайнятість у сільському господарстві через зростання продуктивності праці теж зменшувалася. Тобто з одного боку – маємо об’єктивний процес, а з іншого боку – наслідки бойових дій", – зауважив експерт.

Як вважає, Гладун, після закінчення війни слід провести перепис населення, щоб знати чисельність мешканців регіону, особливо його статево-вікову структуру, освітній рівень тощо.

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Потрібно більш активно працювати з ВПО, з’ясовувати, чи хочуть вони повертатися до місць попереднього проживання, чи ні.

"А якщо прив’язуватися до економіки, то у разі нестачі робочих рук потрібно стимулювати переміщення населення до цих регіонів. Адже територія країни має бути доглянутою. Не може бути такого, щоб в Україні величезна територія стояла пусткою – це неправильна політика в розселенні населення", – сказав демограф.

Українці за кордоном

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців за кордоном перебуває – 6,9 мільйона наших громадян, зазначив Гладун.

Однак, демограф вважає цю цифру завищеною на два мільйони.

"Ми порівнювали ці цифри з даними Державної прикордонної служби України. Вони не підтверджують цифру в 7 мільйонів, а вказують на значно менше число. Звісно, що у прикордонників може бути недооблік, особливо, якщо казати про перші тижні від початку війни 2022 року, коли не встигали всіх оформлювати, але різниця у два мільйони – це дуже багато", – пояснив Олександр Гладун.

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Пояснюючи, чому загубилося два мільйони, демограф розповів, що працівники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців самостійно облік не ведуть. Вони беруть дані з певних служб кожної країни, які відповідають за приймання та реєстрацію наших вимушених мігрантів.

"А українцям, які рятуються від війни, дозволили вільно переміщуватися всіма країнами світу та Європи. Тому цілком можливо, що таку нестиковку у цифрах маємо через подвійний облік – коли люди перебувають на обліку в одній країні, а вже переїхали до іншої та стали там на облік. А через якісь причини у країні попереднього перебування з обліку їх не зняли або це відбувається з великим лагом", – сказав експерт.

Крім того, цілком можливо, що частина наших громадян, які ще до початку війни нелегально працювали у Європі, зараз вирішили легалізуватися в країні перебування. Тобто це число у 6,9 мільйона, як і всі числа зараз, потребує доволі критичної оцінки.

Скільки українців перебуває в окупації

За словами Олександра Гладуна, зараз дуже важко оцінити кількість українців на непідконтрольній Україні території.

"Більш-менш ми знаємо чисельність населення, яке перебуває в Криму. Це приблизно 2,4 мільйона громадян – АР Крим та місто Севастополь. Але це без військовослужбовців РФ, бо скільки їх там – точно нам невідомо", – сказав він.

На іншій непідконтрольній Україні території оцінити кількість мешканців достеменно дуже складно. За нашими оцінками, там проживає в межах 1,2–2,5 мільйона людей. Але виникає запитання: чи це населення – громадяни України чи це ті, кого туди вже завезли росіяни?

Адже ми знаємо, що Росія зараз проводить активну політику демографічного захоплення українських територій, тобто перевозить до окупованих міст своїх громадян. Як їх рахувати? Вони нібито на території України, а з іншого боку, вони – громадяни Росії. До речі, після звільнення цих територій їх потрібно буде депортувати назад до РФ.

Населення Києва

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі населення Києва складає майже чотири мільйони людей, 600 тисяч осіб з них – переселенці.

"Якщо ще 20 років тому населення Києва було вдвічі менше і складало трохи понад два мільйони, то зараз – майже чотири мільйони", – сказав міський голова столиці.

Кличко наголосив: до столиці їдуть, бо Київ – найбільш захищений ППО, а також тут, за його словами, найкращі освіта та медицина. Внутрішньо переміщених осіб у Києві налічується понад 600 тисяч.

Жінки VS Чоловіки

ЗА словами демографа, станом на 2024 рік в Україні зафіксували приблизно однакове співвідношення жінок та чоловіків

Він зазначив, що 2024 року науковці розробили кілька сценаріїв розвитку подій, залежно від того, коли закінчиться війна.

"За оптимістичним прогнозом, на початок 2025 року, було приблизно однакове число у співвідношення чоловіків і жінок, але маємо трохи більше жінок. По середньому варіанту прогнозу – 51% жінок і 49% чоловіків. Приблизно такі ж цифри у песимістичному прогнозі. Тут варто зазначити, якщо за підрахунком населення України ми даємо похибку у мільйон осіб, то у співвідношенні чоловіків і жінок, відносна похибка буде більшою. Все залежить від інтенсивності бойових дій, які ми прогнозувати не можемо", – пояснив він.

Науковець додав, що таке співвідношення пов'язано з тим, що жінки їдуть з України, тоді як на фронті у більшості гинуть чоловіки.

Прогноз щодо населення України після війни

Олександр Гладун вважає, що населення України поступово скорочуватиметься. А тому владі потрібно буде стабілізувати це на прийнятному рівні.

Він зазначив, що кількість населення в Україні постійно скорочується, проте влада наразі не робить помітних кроків, щоб це змінилося.

"Загрожує тим, що чисельність населення буде поступово скорочуватися. Скорочення почалося після 1993 року. Приблизно така ж ситуація буде спостерігатися й після закінчення війни – населення поступово скорочуватиметься. Державі та всім громадянам треба намагатися зробити так, щоб стабілізувати чисельність населення на якомусь прийнятному рівні, наприклад, 30 мільйонів", – пояснив він.

Він зазначив, що потрібно вживати заходів щодо підвищення народжуваності та збільшення тривалості життя в Україні.

Що врятує від демографічної кризи

Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова вважає, що єдиним варіантом збільшити чисельність населення є відкриття кордонів для іммігрантів.

За словами Лібанової, так звана статево-вікова піраміда населення в Україні перетворилася на ромб, тому що протягом останніх років народжується дуже мало дітей.

У цьому контексті демографиня акцентувала, що потенціал демографічного зростання в країні повністю вичерпаний.

"Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, і якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість лише одна – залучення мігрантів з інших країн", – переконана експертка.

Водночас вона далеко не впевнена, що українське суспільство готове жити поряд з населенням іншого віросповідання, способу життя та цінностей.

Лібанова пояснила, що українці ніколи не жили в поліетнічному середовищі. Це завжди було монослов’янське суспільство, окрім Закарпатської та частини Одеської областей.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства юстиції, 2024 року в Україні зафіксували 495,09 тисяч смертей, що у 2,8 раза перевищує кількість народжень – 176,78 тисячі.

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