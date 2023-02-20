Війна, енергетика, формула миру: радник Байдена розкрив деталі переговорів із Зеленським

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів про деталі розмови Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомило видання The Guardian.

"Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність", - заявив Салліван.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

"Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися в пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся", - сказав він.

Нагадаємо, у ході неоголошеного візиту до Києва президент США анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній візит Байдена до України - найважливіший за всю історію відносин. Результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України.

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