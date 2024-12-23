«Війна іде в інформаційній площині, але західні медіа втрачають фокус в Україні» — головред УП Севгіль Мусаєва

Російська війна проти України не лише за території – це війна за свободу, за право залишатися собою та жити у вільному світі.

Про це заявила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва в інтерв'ю для авторського YouTube-проєкту CEO Київстар Олександра Комарова.

У розмові журналістка відверто поділилася своїм баченням ролі медіа в боротьбі з російською агресією та впливу інформації на суспільство і перебіг війни.

З початку повномасштабного вторгнення журналісти «Української правди» працювали майже цілодобово. «Ми фактично стали гарячою лінією для громадян у перші дні війни. Люди з окупованих територій писали нам про жахи, які відбуваються, просили про допомогу, іноді навіть про евакуацію», — згадує Севгіль. Вона додає, що медіа були не лише джерелом інформації, але й стали символом підтримки для людей, які залишалися в ізоляції чи під ворожим контролем.

За її словами, інформаційна боротьба — це окремий фронт, на якому вирішується доля держави. «Україна змогла викликати емпатію в усього світу завдяки правді. І ця правда надходила через журналістику, що з перших днів війни працювала безперервно», — каже Мусаєва. Однак вона підкреслює, що сьогодні перед медіа постають нові виклики, як-от обмеження доступу до фронту чи поступове зменшення зацікавленості світових ЗМІ у висвітленні війни.

Особливо важливим, на думку Севгіль, є висвітлення складних тем, зокрема корупції та помилок у військовому управлінні. «Ціна корупції в умовах війни — це життя людей. Коли не вистачає снарядів, мін чи бронетехніки, а проблема виявляється у закупівлях через прокладки — це варте викриття», — підкреслює вона.

Мусаєва також зазначила, що командування не завжди відображає реальну ситуацію на фронті у своїх звітах президенту. «Мені це не подобається. Таким чином ми точно не зможемо виграти війну», — різко висловилася головред УП.

Попри всі виклики українська журналістика, за її словами, залишається важливим елементом національного спротиву. «Ми повинні бути голосом правди. І якщо світ втрачає інтерес до нашої війни, це наша відповідальність — знайти нові способи розповідати про неї», — резюмувала вона.

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OK TALK — це авторський YouТube-канал CEO Київстар Олександра Комарова, куди він запрошує до розмови зіркових гостей, бізнесменів і суспільних діячів. На каналі OK TALK доступно вже понад 30 випусків, серед яких — інтерв'ю з відомими та впливовими українцями, як Тарас Чмут, Ольга Харлан, Михайло Федоров, Томаш Фіала, Тимофій Мілованов, Сергій Фурса та багато інших.