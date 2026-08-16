"Війна кардинально змінюється": Федоров розповів, коли дрони воюватимуть з дронами

Війна роботів / © ТСН

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Стрімкий розвиток безпілотників та автономних систем уже докорінно змінює поле бою в Україні, а в перспективі значну частину безпосередніх бойових завдань виконуватимуть машини, а не військовослужбовці.

Про це заявив ексміністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

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За його словами, насиченість фронту безпілотними системами продовжує зростати, через що пересування людей у зоні бойових дій ставатиме дедалі складнішим.

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Федоров зазначив, що російські війська вдосконалюють «Шахеди», зокрема використовують версії з реактивними двигунами, а також модернізують інші засоби ураження.

«Ситуація кардинально змінюється щодня», — наголосив ексміністр.

Дрони почнуть воювати один з одним

Одним із ключових напрямів майбутньої війни Федоров назвав протистояння автономних безпілотних систем. За його прогнозом, дрони дедалі частіше самостійно виявлятимуть та знищуватимуть інші повітряні цілі.

«Ми прийдемо до етапу, де автономні дрони будуть воювати з автономними дронами. Ми прийдемо до етапу, де роботизація фронту буде тотальною», — заявив він.

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Людина залишиться оператором і планувальником

Роботизація, за прогнозом Федорова, охопить не лише повітряний простір. На фронті дедалі ширше використовуватимуть наземні роботизовані комплекси, сенсори, автономні системи зв’язку та програмне забезпечення.

У результаті люди виконуватимуть переважно функції операторів і планувальників, тоді як безпосередню роботу на найбільш небезпечних ділянках братимуть на себе машини.

«Це буде війна роботів від дронів проти роботів від дронів, якими керують люди», — пояснив Федоров.

Якщо війна триватиме роками, він прогнозує «тотальну роботизацію і використання штучного інтелекту».

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Україні важливо не відстати технологічно

Окремо ексміністр наголосив, що Україна має не допустити технологічної переваги Росії. Йдеться не лише про нарощування кількості безпілотників, а й про розвиток автономності, програмного забезпечення, систем управління та зв’язку.

На думку Федорова, максимальна заміна військових роботизованими системами на передовій дозволить одночасно зменшити втрати особового складу та підвищити можливості Сил оборони.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» розповів про наслідки ударів українських безпілотників по військових, енергетичних і промислових об’єктах держави-агресорки.

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