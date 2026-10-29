"Війна міст": "Флеш" попередив про загрозу локальної катастрофи в Україні

Росія може влаштувати Україні локальну катастрофу: «Флеш» попередив про нову «війну міст»

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Росія дедалі більше зосереджується на атаках по українських містах і цивільній інфраструктурі, намагаючись створити проблеми в тилу.

Про «війну міст» попередив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш», передають «Новини.LIVE».

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За його словами, характер війни поступово змінюється. Наразі основна технологічна боротьба дедалі більше переміщується в український тил.

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«Я взагалі вважаю, що це для нас проблема номер один. Тому що ми втримали фронт, ми вже його тримаємо. Ми всі розуміємо, що зараз іде питання не стільки про війну фронтів, скільки про війну міст. Є такий термін — "війна міст"», — пояснив Бескрестнов.

Чому «Флеш» не вважає мобілізацію 300 тисяч росіян вирішальною

Бескрестнов переконаний, що навіть масштабне поповнення російської армії не обов’язково змінить ситуацію на полі бою.

«Навіть якщо вони мобілізують додатково 300 тисяч людей, це нічого не вирішує. Ми просто зробимо більше FPV, зробимо більше екіпажів, які будуть атакувати росіян», — зазначив радник президента.

Більше занепокоєння Бескрестнова викликає можливість того, що Росія зможе спричинити масштабні проблеми для цивільного населення в українських містах.

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«А от якщо вони зроблять нам цивільну локальну катастрофу, це буде проблема для нас. Потрібно цього очікувати. Саме тому ми робимо попередження для українців, що треба мати запаси на випадок надзвичайних ситуацій», — наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні РФ вдарила по електропотягу Дніпро — Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 14 людей, є поранені.

Крім того, РФ ударила по центру Чернігова, внаслідок чого загинули 15-річні школярки.

Також у Кременчуці (Полтавська область) ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. За останніми даними, троє загиблих. Серед постраждалих є троє дітей.

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