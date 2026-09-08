Війна може тривати й наступного року: Bloomberg розкрив плани Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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Західні посадовці визнають, що війна в Україні триватиме і наступного року, адже мирна місія США не змусила Володимира Путіна змінити позицію. Поки Кремль готується посилити атаки взимку, союзники терміново шукають способи зміцнити українську ППО.

Про це пише Bloomberg.

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Переговори в Москві та позиція США

Повідомляється, що посланці Дональда Трампа — Джаред Кушнер і Стів Віткофф — здійснили візити до Москви та Києва, однак не досягли суттєвого прогресу. За даними джерел, Путін використав ці зустрічі, щоб показати свою силу всередині країни перед виборами до Держдуми, змусивши делегацію США годинами чекати на розмову.

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«У Москві ми досягли прогресу. У нас є нові ідеї, і ми привезли їх до Києва», — заявив спецпредставник США Стів Віткофф після зустрічі в Києві.

Зазначається, що після візиту відбулася годинна телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков назвав тригодинні переговори з американськими посланцями «змістовними, конструктивними, надзвичайно відвертими та довірливими». Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує відновлення тристоронніх контактів і залишається відкритою до діалогу.

Вимоги сторін та зимові плани Кремля

У виданні зазначили, що Росія й надалі вимагає віддати їй усю Донецьку область. Україна категорично відмовляється передавати міста, які РФ не змогла захопити ще з 2014 року, і пропонує припинити вогонь по нинішній лінії фронту, щоб розпочати переговори.

За даними джерел, план Росії на наступні пів року — масовано бити по енергетиці та тепловій інфраструктурі України, а також тиснути на Європу, аби зменшити підтримку Києва. Щойно американські посланці виїхали з Києва, РФ завершила триденну паузу та знову відновила ракетні обстріли.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив отриманні від США пропозиції та повідомив, що розраховує на зустріч із Трампом наприкінці вересня, а також на проведення тристоронніх консультацій восени — після завершення російських парламентських виборів 18–20 вересня.

Реакція союзників та постачання ППО

З огляду на плани РФ продовжити війну, союзники України зосереджують зусилля на постачанні ракет-перехоплювачів. Європейські держави завершують опрацювання плану закупівлі американських систем Patriot та боєприпасів до них за програмою НАТО PURL.

«Ми повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що вимоги України збережуться в наступні місяці та роки, а також ми повинні бути готові до інших ймовірних непередбачених обставин», — зауважив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер прибули до Києва і зустрілися із Зеленським на Софійській площі. Посланці Трампа добиралися до Києва поїздом.

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А раніше до цього 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години.

Ми писали, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили Володимиру Зеленському оновлені пропозиції щодо миру, однак прориву в переговорах досягти не вдалося.

Попри це за інформацією ЗМІ, цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергетиці. Така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників США із Кремлем.

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