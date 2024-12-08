Війна може тривати десятиріччя: які регіони планує захопити Путін та що зміниться у 2025 році

Війна може тривати десятиріччя. Експерт розповів про наміри диктатора, валізу Шольца та загрозу для Запоріжжя.

Які ж регіони планує захопити Путін та до чого готуватися 2025 року – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Інтереси Шольца і срібляста валіза

Росія продовжує повітряний терор України і посилює військовий тиск на окремих ділянках фронту. Те, що Путін не хоче припинення війни, усвідомили навіть європейські лідери. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який телефонував російському диктатору. Все частіше західні політики кажуть, що Путін не припинить терор проти нашої держави і ця війна може тривати роками, а мир в Україні нібито неможливий без територіальних втрат. На думку військового експерта Ігоря Романенка, Олаф Шольц продовжує шукати можливості, щоб отримати статус активного миротворця у цій війні.

"Німецький політик не став тим лідером, який би діяв активно та рішуче щодо підтримки України. Так, дійсно, Німеччина нам дуже допомагає, особливо, в частині ППО, і ми їй вдячні за це. Але у діях канцлера Шольца замало рішучості, він такий собі "європейський Салліван" з усіма відповідними наслідками. Особливо, коли канцлер Німеччини намагався телефоном поговорити з Путіним відносно якогось примарного перемир’я у цій війні"

Експерт додав, що на таку поведінку німецького канцлера впливає наближення виборів у Німеччині. З цим пов’язують і візит канцлера до Києва, бо потрібно піднімати рейтинг. В українській столиці Олаф Шольц не був 2,5 роки, тому здивував усіх, коли вийшов з поїзда на київському вокзалі, тримаючи в руках велику сріблясту валізу.

На думку Романенка, Шольц чудово розуміє, що втриматися на посаді він зможе лише у випадку, якщо покаже суттєвий прогрес у питанні виходу на паузу щодо ведення бойових дій в Україні. А це дуже складно зробити, попри намагання німецького канцлера. Обставини, які зараз є, свідчать про те, що озвучені пропозиції від Шольца неприйнятні для Путіна. Німецький канцлер робить все це задля зміцнення власного рейтингу. До того ж, його конкурент на виборах займає більш рішучу позицію. Принаймні, у своїх заявах він обіцяє надати Україні німецькі далекобійні ракети Taurus, а от Шольц цього чомусь не робить. Він приїхав до Києва на зустріч із нашим президентом, привіз загадкову валізу. І людей більше цікавило, що у тій валізі, ніж сам візит.

Які плани у диктатора

Романенко вважає, що зараз більшість європейських політиків шукають шляхи, як зупинити Путіна. Хтось намагається допомагати зброєю, а хтось сподівається, що на Росію може вплинути Китай, якщо натиснути потрібні важелі дипломатичним шляхом. За словами військового експерта більшість виступає за те, що потрібна пауза у цій війні – зупинення ведення бойових дій. Але виникає питання: а на яких умовах це робити? По стану справ, які зараз є на фронті, Путін не зацікавлений зупиняти бойові дії. І це при тому, що військовий ресурс РФ суттєво зменшився – росіяни щодня та щомісяця несуть величезні, рекордні втрати. Але це не зупиняє російського диктатора від планів продовжувати бойові дії. Навпаки, він посилює агресивний режим ведення війни.

Генерал-лейтенант додав, що вбачає певну градацію у діях російського диктатора. Передусім Путін прагне реалізувати питання пов’язані з Донецькою та Луганською областями – захопити їх у межах існуючих кордонів. Саме тому ворог концентрує великі сили у напрямку Курахового, Покровська та інших міст регіону. Паралельно з цим російський диктатор прагне вирішити болюче для себе питання – Курщини. Експерт пояснив, що Путін вписав до своєї конституції Запоріжжя і Херсон, тому намагатиметься захопити ці області України.

"Але гадаю, що перед цим для нього є більш пріоритетна мета – витіснити наші війська з Курщини. Це зараз буде завдання №1 для його генералів. Вони вже дещо просунулися на Курщині, залишається десь 500-600 квадратних кілометрів, які контролюють наші Сили оборони. Путін буде робити все можливе, щоб позбавити Україну такого "активу" як Курщина на момент можливих переговорів"

Ігор Романенко зауважив, що після виходу на кордони Луганської та Донецької областей, вирішення питання на Курщині, наступними етапами у плані Путіна будуть Запорізька та Херсонська області. За словами військового експерта, на Херсонському напрямку ворогу буде надзвичайно складно вести бойові дії, доведеться форсувати Дніпро і фактично штурмувати високий правий берег. З військової точки зору, це дуже складні умови для ведення бойових дій. Саме тому, Путін зосереджує свою увагу передусім на Запоріжжі, але поки цього не робить, бо війська з цього напрямку перекинули на Курщину. Він додає, що у разі успішних дій на Курщині, ворог повернеться до Запорізького напрямку, щоб вести там активні бойові дії, адже вони до цього готувалися, але були змушені відвести війська. Після повернення та успішних дій, у росіян вже не буде прямої потреби форсувати Дніпро, вони зможуть повернути біля Запоріжжя та суходолом йти у бік Херсону.

Маємо посилити мобілізацію

Експерт пояснив, що у зв’язку з такими діями противника, наша стратегічна оборонна операція потребує значних ресурсів, додаткових засобів для ураження та боєприпасів. Романенко вважає, що лише за їх наявності ми зможемо перейти до стабілізації ситуації на фронті. Окрім цього нам потрібно вирішити внутрішнє питання з мобілізацією, насамперед, це підготовка новобранців для ефективного ведення бойових дій. На жаль, ми вже втратили дуже багато часу пустивши мобілізаційне питання на самоплив, перекидаючи з відомства на відомство. Нам потрібно покращити ситуацію з мобілізацією. І чим швидше ми це зробимо, тим краще, – зазначає Ігор Романенко.

Контратаки чи контрнаступ

У Мережі вже почали обговорювати плани про можливість контрнаступу наших Сил оборони. Про таку можливість раніше розповів головком Олександр Сирський. За словами Ігоря Романенка, ситуація на фронті дуже важка, особливо на Кураховському та Покровському напрямках і говорити про контрнаступ зарано. Сирський не чарівник, щоб помахом чарівної палички принципово змінити ситуацію на фронті. Він може це зробити за єдиної умови, якщо держава дасть йому для цього усі необхідні ресурси. Експерт вважає, що зараз йдеться про контратаки, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію на сході або ж допомогли утримати наші позиції на Курщині. Якими вони будуть і чи будуть взагалі, побачимо найближчим часом.

Коли припинять ведення бойових дій

Дедалі частіше в інформаційному просторі ширяться чутки про можливість закінчення війни у 2025 році. Про це не раз говорив і президент України Володимир Зеленський. Зокрема і на пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Ба більше, Зеленський навіть зазначив, куди має піти Росія.

ТСН.ua поцікавився у Ігоря Романенка, чи дійсно можливо завершити війну у 2025 році.

"Треба розділяти питання припинення бойових дій і закінчення війни. Війна може тривати ще десятиріччя, аж до підписання відповідних документів. Принаймні саме цього хоче Путін і обов’язково на умовах капітуляції. Україна на таке ніколи не піде. Тому зараз йдеться лише про зупинення ведення бойових дій. Це зовсім інше. Тому цілком ймовірно, що за певних умов, припинення ведення бойових дій можливе у 2025 році"

Генерал-лейтенант додав, що припинення бойових дій прагне більшість причетних до війни сторін. Це потрібно і Україні, щоб відповідним чином переформуватися. Але це не означає закінчення війни у класичному розумінні. Романенко вважає, що війна буде продовжуватися на наступному етапі у військовому чи дипломатичному форматі. Потрібна пауза у веденні бойових дій. Питання у тому, наскільки партнерам вдасться дотиснути санкціями Путіна, у якого наразі позиції значно кращі, і він продовжує ракетний терор та захоплює українські землі. Вплинути на Путіна можуть США та наші союзники. Зараз російський диктатор відчайдушно використовує "вікно можливостей", яке він має до дня вступу на посаду президента Трампа. Новий президент США вже намагається з командою вирішувати деякі напрямки, наприклад, щодо зупинення ведення війни Ізраїлю з Палестиною та шукає підходи щодо зупинення бойових дій в Україні.

Раніше Зеленський сказав, що війну не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.

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