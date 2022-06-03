Подоляк розповів, коли завершиться війна і які чинники передбачають перемогу України

Радник керівника Офісу президента Михайшло Подолякм заявив, що "парадоксальна війна" Росії проти України може закінчитися в будь-який момент, але лише на умовах Києва.

За його словами, ця війна може закінчитись і через місяць, і аж взимку.

Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я заявив, що війна може бути парадоксальною. Тобто в будь-який момент вона може закінчитись, але обов’язково на умовах України. Це треба розуміти. Вона може закінчитись і через місяць, може закінчитись до зими. Бо війна це не тільки математика на полі бою: скільки є вистрілів у нас, скільки є в Російської Федерації. Сьогодні, на жаль, на сході ми маємо певну концентрацію ресурсів у росіян. Перш за все, техніки і військових. І, безумовно, маємо дуже інтенсивні бойові дії", - сказав Подоляк.

За його словами, "завтра у нас буде більше ресурсів", з якими нам допоможуть наші партнери, і "тоді математика буде іншою".

"Але крім математики, війна ще має психологію - багато факторів, які впливають на внутрішній світ Російської Федерації. Вони вже сьогодні є ізгоями, вони вже сьогодні мають потужний санкційний тиск. Вони вже сьогодні репутаційно виглядають нікчемно. І все це продукує в них внутрішню паніку. В них вже йдуть конфлікти. І багато таких факторів можуть привести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться за рахунок внутрішнього конфлікту в тій же Російській Федерації", - заявив радник керівника ОП.

Подоляк підкреслює, що Україна встояла протягом 100 днів, "довела свою державність і те, що в нас дуже потужні люди, що за свободу ми будемо битися до кінця.

"Україна довела, що у нас є чудові менеджери - перш за все президент України, що в нас є чудові Збройні сили. І все це дає нам можливість спрогнозувати перемогу України", - наголосив Подоляк.

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