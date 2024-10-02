Війна може затягнутися на роки: у Зеленського сказали, за яких умов

Єдиним спосом припинити війну Подоляк назвав "поставити справедливу крапку зараз".
Якщо російські окупанти утримають за собою захоплені території, то Україна отримає продовження війни на довгі роки.
Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає "24 канал".
"Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими. Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки", – сказав Подоляк.
Він пояснив, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. А основним опонентом для РФ завжди буде Україна. Єдиним спосом припинити війну Подоляк назвав "поставити справедливу крапку зараз".
"Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси", – підсумував радник голови ОП.
Раніше у Financial Times писали, що Байден може схвалити просування України до НАТО в обмін на відмову від територій.
У МЗС спростувало заяви Financial Times про територіальні компроміси в обмін на мир.
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