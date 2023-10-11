Війна на Близькому Сході: у Байдена розповіли, що буде з допомогою для України

Сполучені Штати мають достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну у її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль у боротьбі з ХАМАС.

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Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити", — сказав Салліван.

Крім того, він підтвердив інформацію, що президент США Джо Байден планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні та пакет допомоги Ізраїлю. Разом з тим він не уточнив, чи буде допомога Україні та Ізраїлю йти одним запитом.

Салліван наголосив, що допомога Україні цілком в інтересах Сполучених Штатів, бо вимагає менше ресурсів, ніж якби Росія перемогла Україну та поширила свою агресію на інші країни в Європі. Він нагадав, що у такому разі довелося б безпосередньо задіювати американських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори від обох партій пропонують ухвалити річний пакет військової допомоги для України, який вирішить питання з фінансуванням до проведення виборів президента Сполучених Штатів 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.

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