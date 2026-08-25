Війна на фінішній прямій? експосол здивував роком і умовою, за якої Путін сяде за стіл переговорів

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що весною — літом 2027 року на Росію чекають серйозні економічні проблеми, що значно послаблять її.

Про це Шамшур розповів в інтерв’ю для OBOZ.UA.

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Коли може закінчитися війна — прогноз

«Якщо говорити про 27-й рік, то це якраз перспектива можливого виснаження російської економіки. Дехто з серйозних економічних аналітиків вважає, що весна–літо 27-го року — це, можливо, посилення таких серйозних негативних тенденцій для Росії, для Путіна, в російській економіці. Оце може бути суттєвим», — сказав він.

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Коментуючи заяву Зеленського про «вікно можливостей» щодо завершення війни 2027 року, колишній дипломат не прив’язує перспективи досягнення припинення вогню до виборчого процесу в Сполучених Штатах.

«…тому що питання щодо війни, щодо допомоги Україні явно не є центральним для політичних дебатів і політичної гри. Воно присутнє, але явно не в центрі уваги у США. Із цього треба виходити», — підкреслив Шамшур.

Він зауважив, що США за керівництва Трампа не є стратегічним партнером Києва, тому європейський фактор для України є більш важливим

«Але сказати, щоб Сполучені Штати виступали дійсно як стратегічний партнер, на жаль, підстав для цього немає. Тому значення європейського фактора для нас стає все більш важливим і явно висувається на перший план. Як можуть майбутні вибори в низці європейських країн і взагалі розвиток політичної ситуації серед наших європейських партнерів вплинути на рівень підтримки України. От тут є серйозні проблеми і над ними треба разом із нашими нинішніми партнерами працювати», — вважає він.

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Що змусить Путіна зупинити війну в Україні

На його думку, зупинити війну можна лише завдяки тиску на російського диктатора Путіна та посиленню санкцій проти РФ.

«Треба зупинити Путіна військово і максимально закрутити гайки цього санкційного режиму. Тоді, можливо, він виявить готовність до якихось перемовин. Поки що він вважає, що всі свої цілі він може досягнути військовими методами. І до тих пір, поки це не зміниться, я гадаю, що ніякі реальні перемовини про припинення вогню з Росією навряд чи відбудуться», — додав Шамшур.

Дипломат наголосив, що головне для завершення війни — це готовність Росії до конструктивних перемовин, але наразі Москва це відкидає

«Судячи із заяв і дій росіян, які ми бачили і, мабуть, ще побачимо, це не свідчить про те, що вони готові до перемовин про припинення вогню. Хіба що на своїх умовах, які, як і раніше, є капітуляційними для України», — підкреслив він.

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Коли закінчиться війна — останні прогнози

Нагадаємо, у МЗС Бельгії не бачать швидкого закінчення війни в Україні. Міністр закордонних справ Максим Прево припускає, що бойові дії можуть затягнутися до 2028 року.

Втім, в Офісі президента прогнози більш оптимістичні. Керівник ОП Кирило Буданов вважає, що шанси на закінчення війни є до кінця 2026 року. Він наголосив, що мирний процес не на паузі, але визнав, що він уповільнений.

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