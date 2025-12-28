- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
Війна на рейках: чому "Укрзалізниця" стала однією з головних мішеней Росії
Росія розпочала масоване полювання на залізничну інфраструктуру України, здійснивши цьогоріч понад 1100 атак, щоб перерізати головну артерію української економіки та логістики.
Колись «залізні» маршрути, якими до Києва приїжджали світові лідери, а мільйони біженців рятувалися від війни, тепер опинилися під прицільним вогнем. Росія змінила стратегію, перетворивши мережу «Укрзалізниці» на одну з пріоритетних цілей своїх атак.
Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Масштаби «війни на рейках»
За даними «Укрзалізниці», лише цього року Росія здійснила понад 1100 атак на залізничну інфраструктуру:
Це приблизно дорівнює кількості ударів за 2023 і 2024 роки разом узятих.
Загальні збитки з початку вторгнення оцінюють у $5,8 млрд, і ця цифра постійно зростає.
Олександр Перцовський, голова «Укрзалізниці», називає це «свідомими, структурованими та сконцентрованими зусиллями, спрямованими на те, щоб зупинити роботу системи».
Під удар потрапляє все: потяги, диспетчерські вежі, депо, мости та електропідстанції.
Чому б’ють саме зараз
Видання зазначає, що на початку вторгнення Росія намагалася зберегти українську залізницю, сподіваючись використати її для власних потреб у разі окупації. Тепер же, коли Москва тисне на Київ та вимагає миру на своїх умовах, тактика змінилася на повне знищення.
Мета ворога проста — перерізати «артерію», яка перевозить понад 60% вантажів країни, зброю на фронт та зерно до чорноморських портів.
Ціна незламності
Залізничникам доводиться працювати в екстремальних умовах:
машиністи, які в’їжджають до Херсона, тепер одягають шоломи;
дахи потягів обладнують системами РЕБ для захисту від дронів;
підстанції намагаються захистити бетонними блоками.
Попри все, система продовжує працювати. Коли цього місяця дрон знищив станцію та диспетчерську вежу у Фастові, рух поїздів відновили вже до обіду того ж дня, перейшовши на ручне управління.
Нагадаємо, російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель», щоб відрізати Україну від Польщі. Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.