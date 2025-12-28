Війна на рейках: чому "Укрзалізниця" стала однією з головних мішеней Росії

Наслідки удару по залізниці в Одесі / Архівне фото / © Олексій Кулеба

Реклама

Колись «залізні» маршрути, якими до Києва приїжджали світові лідери, а мільйони біженців рятувалися від війни, тепер опинилися під прицільним вогнем. Росія змінила стратегію, перетворивши мережу «Укрзалізниці» на одну з пріоритетних цілей своїх атак.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Масштаби «війни на рейках»

За даними «Укрзалізниці», лише цього року Росія здійснила понад 1100 атак на залізничну інфраструктуру:

Реклама

Це приблизно дорівнює кількості ударів за 2023 і 2024 роки разом узятих.

Загальні збитки з початку вторгнення оцінюють у $5,8 млрд, і ця цифра постійно зростає.

Олександр Перцовський, голова «Укрзалізниці», називає це «свідомими, структурованими та сконцентрованими зусиллями, спрямованими на те, щоб зупинити роботу системи».

Під удар потрапляє все: потяги, диспетчерські вежі, депо, мости та електропідстанції.

Чому б’ють саме зараз

Видання зазначає, що на початку вторгнення Росія намагалася зберегти українську залізницю, сподіваючись використати її для власних потреб у разі окупації. Тепер же, коли Москва тисне на Київ та вимагає миру на своїх умовах, тактика змінилася на повне знищення.

Мета ворога проста — перерізати «артерію», яка перевозить понад 60% вантажів країни, зброю на фронт та зерно до чорноморських портів.

Реклама

Ціна незламності

Залізничникам доводиться працювати в екстремальних умовах:

машиністи, які в’їжджають до Херсона, тепер одягають шоломи;

дахи потягів обладнують системами РЕБ для захисту від дронів;

підстанції намагаються захистити бетонними блоками.

Попри все, система продовжує працювати. Коли цього місяця дрон знищив станцію та диспетчерську вежу у Фастові, рух поїздів відновили вже до обіду того ж дня, перейшовши на ручне управління.

Нагадаємо, російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель», щоб відрізати Україну від Польщі. Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.