Війна на території агресора та духовна незалежність українців: головне зі звернення Зеленського

Український президент подякував за нові оборонні пакети для України, зокрема оголошений цього тижня США.
У суботу, 10 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський неодноразово доповідав президентові Зеленському щодо дій на фронті та “витискання війни на територію агресора”.
Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський висловив вдячність кожному підрозділу Сил оборони, які задіяні в цих операціях.
“Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора”, - наголосив український президент.
Зеленський також подякував за нові оборонні пакети для України, зокрема оголошений цього тижня американський пакет.
“Ракети для “стінгерів”, снаряди для “хаймарсів”, артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”, - наголосив президент.
Окрім того, Володимир Зеленський анонсував рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”.
“Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо”, - запевнив він.
Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.
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