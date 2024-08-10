Війна на території агресора та духовна незалежність українців: головне зі звернення Зеленського

Український президент подякував за нові оборонні пакети для України, зокрема оголошений цього тижня США.

У суботу, 10 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський неодноразово доповідав президентові Зеленському щодо дій на фронті та “витискання війни на територію агресора”.

Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський висловив вдячність кожному підрозділу Сил оборони, які задіяні в цих операціях.

“Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора”, - наголосив український президент.

Зеленський також подякував за нові оборонні пакети для України, зокрема оголошений цього тижня американський пакет.

“Ракети для “стінгерів”, снаряди для “хаймарсів”, артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”, - наголосив президент.

Окрім того, Володимир Зеленський анонсував рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”.

“Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо”, - запевнив він.

Витиснути війну на територію агресора! Чекаємо на далекобійний дозвіл! — Зеленський 10 серпня

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.

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