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«Війна не буде десь там»: Зеленський анонсував максимальні перешкоди для РФ
Зеленський анонсував максимальні перешкоди для Кремля для бажання воювати далі та справедливу відповідь за обстріли.
Президент Володимир Зеленський заявив про виконання плану далекобійних санкцій та пообіцяв РФ «якнайбільше перешкод» для бажання воювати далі.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 29 червня.
Зеленський прокоментував низку сьогоднішніх цинічних російських атак по українських містах. Він запевнив, що Україна буде «цілком справедливо» відповідати Росії на всі ці удари.
«І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави й можливість Росії затягувати війну», — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що наслідки так званої «триденної війни», яка триває вже п’ятий рік, дедалі чіткіше відчувають самі громадяни РФ.
«Самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня „триденна війна“ триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, „бензоколонка“, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни», — зазначив глава держави.
Він додав, що Україна повертає реальність війни на територію РФ і робить продовження окупації українських земель максимально складним для ворога.
Зеленський запевнив, що наразі успішно реалізується «український план далекобійних санкцій» і заходи «середньої дальності», натякаючи на удари по РФ.
Президент додав, що Україна надала всі пропозиції, щоб цю війну завершити. Але Росія щоразу відмовляється.
«Напередодні прозвучало знову чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі», — підсумував Володимир Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже 15 разів визначала терміни захоплення Донецької області, але щоразу переносила їх.