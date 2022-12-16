Війна не повинна вкрасти свято у дітей — Фонд Едуарда Мкртчана взяв участь у благодійній акції

До різдвяно-новорічних свят для дітей з прифронтових регіонів та переселенців з Донеччини благодійники влаштовують святкові вистави та розваги.

Діти та війна речі несумісні. Але 2022-й видався для українців важким. Особливо для наших дітей. У бомбосховищах та вагонах метро, паркінгах чи «за двома стінами» діти все одно продовжують залишатися дітьми та вірити у дива. Саме тому благодійники вирішили влаштувати для малечі справжнє свято.

«На долю наших дітей випало надважке випробування. Але війна не повинна вкрасти дитинство у українських дітей! Новий рік та Різдво завжди асоціювалися з дивами та подарунками. Ми вирішили долучитися до благодійної ініціативи «Марафон добрих подій» та влаштувати для переселенців та дітей Донеччини маленьке свято з виставами, розвагами і, звісно, солодощами», - розповідає засновник та меценат БФ Едуард Мкртчан.

ФОТО - Едуард Мкртчан

Святкові розваги триватимуть з 19 грудня до 13 січня. Залучені театри, культурні заклади та гуманітарні штаби у 8 областях України. Усього відбудеться понад 50 подій, а участь у них можуть взяти близько 20 тисяч дітей з усієї Донеччини. Відвідування для дітлахів безкоштовне, а всі гості отримають смачні та корисні подарунки.

Подарунки отримають також дітки, які досі залишаються на Донеччині. Їх налічується близько 43 000. Свято має прийти в кожен дім, навіть якщо тимчасово святкувати доводиться у прифронтових регіонах нашої країни.

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде активну громадську діяльність з серпня 2021 року. Основними пріоритетами в роботі фонду є позитивні зміни в освіті та медицині, різноманітні інфраструктурні проєкти та соціальні ініціативи. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Мешканці Донецької області можуть звернутися до фонду за психологічною, юридичною, гуманітарною допомогою на безоплатній основі.