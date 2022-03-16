"Війна не терпить перерви": військовий експерт про спроби Путіна залучити найманців із Сирії та Лівії

Зараз російські війська не мають резерву.

За словами військового експерта Олега Жданова, ворожа армія РФ зараз не має достатнього резерву, а спроби залучити найманців із Сирії та Лівії поки марні, оскільки все це потребує часу.

Про це він сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"У Путіна немає військ, але російська сторона не розпочинала другий етап. Вони не мають резерву. І навіть ці спроби зібрати якихось сирійців, лівійців поки що не мали великого успіху – все це потребує часу. А війна не терпить перерви. Воювати треба сьогодні, тут і зараз", - сказав він.

За його словами, Путін перекидає в Україну базу з Вірменії,близько 800 людей, та має в запасі 1500 морських піхотинців із Тихоокеанського флоту. Однак треба значний проміжок часу, аби вони прибули до України.

"Щоб вирівняти ситуацію, потрібне угруповання чисельністю близько 50 тисяч. У Путіна цього немає", - заявив Жданов.

Олег Жданов вважає, що Путіну потрібен місяць-півтора, щоб зібрати військо.

"До речі, саме з цієї причини він заговорив про те, що готовий летіти до Єрусалима та розмовляти із Зеленським. Йому потрібна велика пауза, перерва у війні, йому треба виторгувати якісь преференції особисто собі", - говорить експерт.

Нагадаємо, протягом останніх днів РФ зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

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