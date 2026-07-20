Війна не виграється піаром, - військові розкритикували Федорова

Реклама

Про це свідчать відеозвернення українських військових.

Захисники України вимагають справедливості та замість графіків, презентацій та дописів в соціальних мережах — реальної допомоги на фронті.

«В той час коли ЗСУ ціною власного життя захищають Україну, знищуючи російського агресора, Міністерство оборони (при Федорові) малює графіки, готує презентації та пише дописи в соціальних мережах. Війна не виграється піаром, справедливість на полі бою - це коли військо забезпечене усім», - йдеться у відеозверненні військових.

Реклама

На сьогоднішній день військові потребують своєчасної доставки боєприпасів на позиції, наземних роботизованих комплексів, FPV дронів на оптоволокні, мотоциклів, квадроциклів та технічних засобів для евакуації поранених.

Військові наголошують, що жоден допис в соцмережах не евакуює пораненого, жоден графік не доставить боєприпаси на позиції, а жодна презентація не знищить ворога. За словами військових, на фронті практично відсутні боєприпаси великого та серднього калібру, якими ефективно можна знищити бетонну захисну споруду ворога, а замінити все дронами неможливо.

«Ми більше не будемо мовчати. Військо потребує реального забезпечення а не порожніх обіцянок. Це проблема не одного підрозділу, а загальна проблема фронту. Міністерство оборони має чути тих, хто воює, а не лише тих, хто готує презентації. Ми просимо максимального розголосу», - заявили військові.

Новини партнерів