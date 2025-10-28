Війна не закінчиться 2026 року: військовий назвав причини

Зеленський, Трамп, Путін / © ТСН.ua

Україні не вдасться досягти миру 2026 року. Шлях до миру полягає в ударі по економіці РФ.

Про це в ефірі “КИЇВ24” висловив Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу НГУ «Дніпро-1».

Росіяни будуть водити за носа Трампа і давати порожні обіцянки.

«На жаль, ні 2025, ні 2026 рік не принесуть нам спокою і миру», — вважає він.

Питання миру стоїть в економічних санкціях. Наприклад, відсутність того ж бензину, це сильніший примус до миру, ніж 10 зустрічей Трампа і Путіна. Тож, наголошує Береза, якщо у країні бензоколонки не буде цього ресурсу, це більша реальність що стосується миру.

«Якщо ми або наші партнери зроблять все для того, щоб у холодильниках росіян не було що їсти, і холодильник переможе телевізор, це реальний крок до миру. Все інше це балачки на фоні геноциду українського народу», — запевнив військовий.

Раніше йшлося про те, що Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо перемир’я.

“Росія гальмує мирний процес і прагне змусити США, Україну та Захід прийняти її ультимативні вимоги», — завершили аналітики.