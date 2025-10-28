- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 1 хв
Війна не закінчиться 2026 року: військовий назвав причини
Росіян слід примусити до миру, і зустрічі Трампа з Путіним — не дієвий підхід. Громадяни РФ мають відчути на собі санкції та занепад.
Україні не вдасться досягти миру 2026 року. Шлях до миру полягає в ударі по економіці РФ.
Про це в ефірі “КИЇВ24” висловив Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу НГУ «Дніпро-1».
Росіяни будуть водити за носа Трампа і давати порожні обіцянки.
«На жаль, ні 2025, ні 2026 рік не принесуть нам спокою і миру», — вважає він.
Питання миру стоїть в економічних санкціях. Наприклад, відсутність того ж бензину, це сильніший примус до миру, ніж 10 зустрічей Трампа і Путіна. Тож, наголошує Береза, якщо у країні бензоколонки не буде цього ресурсу, це більша реальність що стосується миру.
«Якщо ми або наші партнери зроблять все для того, щоб у холодильниках росіян не було що їсти, і холодильник переможе телевізор, це реальний крок до миру. Все інше це балачки на фоні геноциду українського народу», — запевнив військовий.
Раніше йшлося про те, що Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо перемир’я.
“Росія гальмує мирний процес і прагне змусити США, Україну та Захід прийняти її ультимативні вимоги», — завершили аналітики.