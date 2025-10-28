ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
1 хв

Війна не закінчиться 2026 року: військовий назвав причини

Росіян слід примусити до миру, і зустрічі Трампа з Путіним — не дієвий підхід. Громадяни РФ мають відчути на собі санкції та занепад.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленський, Трамп, Путін

Зеленський, Трамп, Путін / © ТСН.ua

Україні не вдасться досягти миру 2026 року. Шлях до миру полягає в ударі по економіці РФ.

Про це в ефірі “КИЇВ24” висловив Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу НГУ «Дніпро-1».

Росіяни будуть водити за носа Трампа і давати порожні обіцянки.

«На жаль, ні 2025, ні 2026 рік не принесуть нам спокою і миру», — вважає він.

Питання миру стоїть в економічних санкціях. Наприклад, відсутність того ж бензину, це сильніший примус до миру, ніж 10 зустрічей Трампа і Путіна. Тож, наголошує Береза, якщо у країні бензоколонки не буде цього ресурсу, це більша реальність що стосується миру.

«Якщо ми або наші партнери зроблять все для того, щоб у холодильниках росіян не було що їсти, і холодильник переможе телевізор, це реальний крок до миру. Все інше це балачки на фоні геноциду українського народу», — запевнив військовий.

Раніше йшлося про те, що Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо перемир’я.

“Росія гальмує мирний процес і прагне змусити США, Україну та Захід прийняти її ультимативні вимоги», — завершили аналітики.

Дата публікації
Кількість переглядів
387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie