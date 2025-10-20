Що чекає на Україну найближчі пів року: у NYT зробили невтішний прогноз

Війна / © Associated Press

Реклама

Війна в Україні триває вже четвертий рік. І за оцінками військових експертів, наразі спостерігається фактичний глухий кут на лінії зіткнення. Жодна зі сторін не може здобути суттєвих територіальних переваг у протистоянні важкої артилерії та високотехнологічних дронів.

Про це пише The New York Times.

Прогнози щодо прориву

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, який регулярно відвідує фронт, вважає, що ситуація навряд чи зміниться найближчим часом:

Реклама

«Ні російські, ні українські сили, ймовірно, не зможуть досягти прориву протягом наступних шести місяців. Росіянам бракує операційних можливостей, щоб скористатися слабкими місцями, а українцям — людських ресурсів», — пояснив експерт.

Гаді резюмує, що обидві сторони фактично намагаються виснажити одна одну. На користь цього свідчать і дані Міністерства оборони Великої Британії, згідно з якими у вересні Росія захопила значно менше території, ніж у попередньому місяці — близько 250 км² проти 465 км² у серпні.

Читайте також Запасайтесь павербанками: чи зможе Україна витримати удари по енергетиці цієї зими

Стратегічні виклики та відновлення РФ

Генерал-лейтенант Александер Золльфранк акцентує увагу на стратегічних проблемах партнерів України. За його словами, Європа дала Києву безстрокову обіцянку підтримки, не маючи чіткої стратегії для завершення конфлікту. Особливо без активного тиску США на Росію.

Золльфранк також зауважив, що, попри продовження атак, росіяни активно відновлюють та реорганізовують свої сухопутні війська, постійно вдосконалюючи свої дії.

Реклама

На тлі позиційного глухого кута на фронті, обидві сторони зміщують акцент на удари по цивільній інфраструктурі противника за допомогою далекобійних засобів: Росія атакує українські енергетичні та опалювальні об’єкти, тоді як Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та трубопроводах.

Нагадаємо, через удари безпілотників по НПЗ втрати Росії становлять 27–30%. Це значний показник, який впливає на ведення війни та внутрішню ситуацію в державі-агресорці.

В Росії 20 жовтня спалахнув газопереробний завод. Відомо, що об’єкт розташований в Оренбурзі. Очевидці охоче публікували кадри масштабної пожежі в Мережі.

Також позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що цього року в Україні будуть блекаути. Він дав низку порад, як до цього підготуватися, зокрема психологічно.