"Війна перейшла в іншу фазу": генерал-майор запасу СБУ про теракти проти ТЦК

Ситуація зі спробами терактів проти ТЦК продемонструвала, що ворог може вдаватися до значно масштабніших дій. Тож, зараз війна перейшла в іншу фазу.

Про це сказав заступник голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю на "Еспресо".

Ягун зауважив, що така війна проти ТЦК триває хвилями, від 2014 року, проте зараз вона вже перейшла в іншу фазу.

"У нас тут і підривали офіцерів, і намагалися дестабілізувати ситуацію різноманітними мітингами. Але факт залишається фактом: зараз війна перейшла в іншу фазу, знайшла доброякісне підґрунтя, на яке були кинуті зернятка ненависті"Є, – сказав він.

Ягун назвав дві речі, на які треба звернути увагу.

"Перше – ми починаючи ще з 2014 року, а особливо після 2022 року дуже толерантно, як на мій погляд, ставилися до людей, які або протидіяли, або перешкоджали мобілізації різноманітними методами: хто через ТікТок, хто якимись відосиками, хто діями псевдоадвокатів, хто заробляв гроші на ухилянтах – це все створило такий собі міф "жорстокого ТЦК", – сказав він.

Водночас експерт зауважує, що в ТЦК була "купа проблем", які можна було вирішувати, на які треба було вказувати.

"По-перше, на представника ТЦК ніде не навчають. По-друге, ми самі поставили вимогу, щоб там поміняли персонал, який і був змінений на 90%. Причому прийшли десь 70% людей після фронту, які непридатні вже до бойових дій на передовій, бо вони після тяжких поранень", – сказав він.

На думку генерал-майора запасу СБУ, суспільство тепер можна умовно поділили на дві частини: ті, які протидіють ТЦК, та ті, які працюють у ТЦК. І це є лише однією проблемою.

"А інша проблема – є частина молодого суспільства, починаючи з 14 років, яка живе у своїй інформаційній бульбашці і, як не дивно, не перетинається з тим інформаційним масивом, який держава намагається донести до суспільства. Вони не дивляться інформаційний марафон, телебачення, не слухають радіо, у них є свої канали отримання інформації, причому ці канали, на жаль, не дуже якісні", – додав він.

І коли людина намагається підзаробити та шукає в Тelegram-каналі швидкий приробіток, зауважує експерт.

"Зрозуміло, що на його непідготовлений розум досить швидко може вплинути якийсь представник спецслужб з Російської Федерації. От ми й маємо, що одні перешкоджали, а другі неготові були до цього, і пішла навала. У нас навала була в декілька хвиль", – додав Ягун.

За його словами, перша хвиля – це так звані коригувальники. Також Ягун нагадав про паліїв машини.

"Також ті, що палили залізничні шафи. А зараз дійшли до прямих дій, коли люди, не усвідомлюючи, виконують декілька "квестів": там забери коробочку, а там наплічник, туди віднеси й там поклади. Не узгоджуючи між собою ті всі дії, такі люди створюють передумови до скоєння теракту", – додав Ягун.

"Він увійшов і вибухнув": Ягун розповів, як керують виконавцями вибухів в ТЦК

Віктор Ягун також наголосив, що частина теракту, на яку йдуть люди заради заробітку, може бути небезпечною для їхнього життя.

"Вони не усвідомлюють, що роблять. Йому кажуть: "Зайди всередину" – він увійшов і вибухнув. І ось так закінчується несвідоме життя. Тому треба діяти, підіймати суспільство, щоб з кожної "праски" зараз звучав голос, який би роз'яснював, що насправді відбувається, як цьому протидіяти. Потрібно підключати до цього всіх: батьків, школи, коледжі, інститути – все, що тільки можна. Я б не відкидав ідею, щоб навіть перед кіносеансами робили такі оголошення. Тобто це все має бути дуже серйозно, тому що якщо ми казали про втрачене покоління, то це частина того покоління", – пояснив експерт.

Якщо йдеться про вік 18 років, коли ще рано йти захищати державу, то наскільки рано чи не рано у 22 роки скоювати теракт проти цієї держави, ставить запитання Ягун.

Нагадаємо, як саме ФСБ вербує молодих українців і чому це закінчується трагічно.

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