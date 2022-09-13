Війна понівечила тіло дитини: у Львові прооперували хлопчика, який постраждав під час обстрілу в Бахмуті

Він разом із братом переховувався у підвалі, коли стався обстріл. Діти, ховаючись подалі, зачепили кастрюлю з окропом і отримали важкі опіки.

Про порятунок маленького жителя Бахмута розповідають на сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

"Кирилові - 10 років. Війна вже двічі зруйнувала його дім. Нещодавно - у Бахмуті, вісім років тому - у Горлівці. Тоді, переховуючись у підвалі від обстрілів, Кирило із братом зачепили каструлю з окропом. Опіки залишилися по всьому тілу в обох. Дитячому тілу, яке росте, рубці заважають рухатися. Хлопчику важко згинати коліна, виникають проблеми під час ходіння", - розповідають історію хлопчика медики.

Єдиним виходом для дитини стала пластична операція, під час якої хірурги намагалися відновити рухомість кінцівок.

Операцію дитині проводили американські хірурги Стів Ортен та Крейг Гобар. У Львові вони допомагають дітям із найскладнішими вродженими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та післяопіковими дефектами.

На рахунку лікарів - 15 консультацій, 3 операції та 2 естетичні процедури. Найменшому пацієнту було 5 років, найстаршому - 17.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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