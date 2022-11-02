"Війна продовжує свої страшні чорні жнива": на фронті загинув 26-річний боєць з Івано-Франківщини

На одному з напрямків ведення бойових дій загинув мешканець села Ангелівка Івано-Франківської області Іван Шершінь. 26-річний боєць боронив Україну ще до під час антитерористичної операції і продовжив захищати її під час повномасштабного наступу РФ.

Про це повідомляється на сторінці Вигодської селищної ради.

"На війні з російським загарбником загинув мешканець села Ангелівка Іван Шершінь. Юний хлопчина боронив рідну державу ще під час АТО на сході України, але проклятий ворог забрав його життя зараз. Війна продовжує свої страшні чорні жнива і сіє у серця людей горе й смуток, біль і тугу. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і спогадах. Доземний уклін Івану. Щирі співчуття рідним і близьким покійного. Не забудемо й не пробачимо", - йдеться в дописі.

Український захисник Іван Шершінь, фото / Вигодська селищна рада

Полеглі воїни із Прикарпаття

На Бахмутському напрямку в Донецькій області загинув 45-річний військовий із села Рожнів Івано-Франківської області Віктор Жежеров. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Також на Бахмутському напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

У неділю, 30 жовтня, біля села Невське Сватівського району Луганської області в бою загинув 43-річний командир десантно-штурмового відділення із Калуша, що на Івано-Франківщині, Петро Урсулович.

У понеділок, 1 жовтня, у місті Тлумач Івано-Франківської області попрощалися із полеглим воїном Василем Погорілим із селища Обертин. Люди прощалися із захисником на колінах та з прапорами в руках.

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