"Війна проти сухариків": росіяни знищили склад виробника Flint під час атаки на Павлоград (фото)

Згорілий склад компанії-виробника солоних снеків Snack Production / © Instagram-сторінка співзасновника групи компаній Star Brands Івана Омельченка

Через російську атаку на Павлоград Дніпропетровської області 2 листопада повністю згорів склад, який орендувала компанія-виробник солоних снеків. Унаслідок пожежі було знищено сировину та готову продукцію Snack Production, що випускає відомі бренди Flint, Chipster’s, Big Bob, «Сан Санич» і «Морські».

Про це повідомив співзасновник групи компаній Star Brands (до якої входить Snack Production) Іван Омельченко у своєму Instagram. Офіційна сторінка Star Brands поширила його допис.

«На превеликий жаль учора (2 листопада — ред.) ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків. О 14:30 було повністю знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді», — повідомив Омельченко.

За інформацією Forbes із посиланням на пресслужбу Star Brands, склад було знищено прямим влучанням дрона «Шахед». Площа ураження сягнула близько 11 тис. кв. м.

Хоча точну вартість втрат ще не визначено, Омельченко зазначив, що йдеться про «десятки мільйонів».

На щастя, серед працівників ніхто не постраждав, адже під час атаки всі перебували у спеціальному укритті. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних ударів — пожежу довелося гасити всю ніч.

У Star Brands заявили, що вже подали звернення до правоохоронних органів щодо чергового злочину країни-агресорки.

Зауважимо, що це не перша атака по підприємству — склад компанії у Павлограді вже зазнавав російських ударів у квітні 2025 року.

До слова, у ніч проти 25 жовтня ракетним ударом по Києву було знищено склади великої фармацевтичної компанії «Оптіма-Фарм». За попередніми даними, збитки сягають понад 100 млн дол.

Попри знищення складу дистриб’ютора «Оптіма-Фарм» (що забезпечував 20% місячного запасу ліків в Україні), дефіциту медикаментів для населення не прогнозується. Можливі лише короткочасні затримки в доставках (до двох тижнів) через необхідність відновлення офісних процесів.