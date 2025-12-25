Секретна стенограма викрила брехню Путіна про війну в Україні: реакція МЗС

Георгій Тихий / © МЗС України

США опублікували дослівні стенограми переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Джорджем Бушем, які відбулися у 2001 та 2008 роках. Документи демонструють, що заперечення української державності було частиною світогляду Кремля задовго до повномасштабної війни.

Про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Тихий наголосив, що ці документи вкотре спростовують кремлівський наратив про те, нібито війна проти України стала реакцією на Революцію Гідності або «помилки Заходу».

«Путін заперечив право України на існування у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення. Першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в російських головах», — написав він.

«Штучна держава»: що казав Путін у 2001 році

Ще 24 роки тому, на початку свого правління, Путін намагався переконати американського лідера у тому, що Україна не є повноцінною країною. Під час розмови він заявив, що вступ Києва до НАТО неминуче спровокує конфлікт.

Коли Джордж Буш запитав «чому», Путін видав набір псевдоісторичних тез, які згодом стануть основою російської ідеології війни. Він назвав Україну «штучно створеною складною державою» та заперечив існування сформованої української нації.

Аргументи диктатора зводилися до того, що Україна нібито була «зібрана» з шматків інших країн:

Західні регіони — нібито відійшли від Польщі, Румунії та Угорщини після Другої світової війни.

Східні області — нібито були передані Росією у 1920–1930-х роках.

Крим — переданий у 1956 році.

Також Путін наполягав, що третина населення України — це росіяни, і лякав Вашингтон тим, що українці сприймають НАТО як ворожий альянс.

Погрози 2008 року

Через сім років, у 2008-му, риторика очільника Кремля не змінилася, а лише стала агресивнішою. Під час чергової зустрічі з Бушем Путін знову повторював тези про «штучність» України та прогнозував її розкол. Вже тоді лунали прямі погрози.

«Росія працюватиме над тим, щоб запобігти розширенню НАТО. Росія постійно створюватиме тут проблеми», — заявляв диктатор, фактично анонсуючи майбутню гібридну та повномасштабну агресію.

Нагадаємл, hаніше із розсекречених документів стало відомо, що Путін просив Буша-молодшого про вступ РФ до НАТО.