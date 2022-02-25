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Війна Росії проти України: де тривають бої, яка ситуація 25 лютого

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Війна Росії проти України: де тривають бої, яка ситуація 25 лютого

Фото із соцмереж

Російські війська обстрілюють, зокрема, й будинки мирних жителів.

Російські війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.

Головне про бої 25 лютого

  • Близько 3:00 на околиці Києва, в районі Гостомеля, лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося захопити 24 лютого.
  • Вранці під Гостомелем українські військові спалили колону окупантів. Тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель.
  • Вночі російські війська завдали ударів по Києву крилатими або балістичними ракетами, повідомляв радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
  • Українська ППО збила в небі над столицею літальний апарат Росії, він впав на житловий будинок, і спалахнула пожежа, яку згодом ліквідували. Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Києві.
  • О 6:00 поблизу Іванкова та Димера Київської області тривав бій. Підірвали міст.
  • Російські окупанти можуть сьогодні зайти до міста Ворзель Київської області. 
  • На Оболоні в Києві триває бій з російськими диверсантами. Російські танки влучили в багатоповерхівку на Оболоні.
  • В Сумах снаряд влучив у будинок, зайнявся балкон на 12 поверсі. Вночі техніка росіян вийшла з міста в напрямку Києва. В центрі Сум взяли в полон російського військового. Вранці Сумах тривають бої за місто.  
  • Російські окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Рівному. Постраждалих немає.
  • Російські окупанти обстріляли місто Старобільськ Луганської області. Загорілись будинки цивільних. 
  • У Львові, Чернігові, Києві та Херсоні вранці лунали сирени, всіх жителів закликали сховатися у бомбосховища.
  • У Херсоні чутно вибухи в районі Антонівського мосту та йдуть бої біля Каховської ГЕС. 
  • Противник завдав повітряного удару по українських підрозділах у районі Кропивницького.
  • Зафіксовано значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового Одеської області та змолдовського Тирасполя.
  • На річці Прип’ять з'явився понтонний міст, яким рухається російська техніка.
  • Вранці точаться бої під Щастям, Старобільськом, Біловодськом Луганської області. Ворог відправляє диверсантів, які прагнуть потрапити у тил військ. 
  • Поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки. Росіяни готувалися до переправи через річку Айдар. 
  • У районі Трьохізбенки військові знищили російські танки: ворог відступив.
  • На підході до Чернігова українські війська відбили прорив російських окупантів.
  • Вночі противник намагався продовжити наступ у напрямку Миколаєва.
  • Велися оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.
  • Російські окупанти вдарили по військовий частині у Вінницькій області: є поранені.
  • Під Харковом українським військовослужбовям вдалося знищити війському техніку російських окупантів. 

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