Війна Росії проти України: де тривають бої, яка ситуація 25 лютого

Російські війська обстрілюють, зокрема, й будинки мирних жителів.
Російські війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.
Головне про бої 25 лютого
- Близько 3:00 на околиці Києва, в районі Гостомеля, лунали вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося захопити 24 лютого.
- Вранці під Гостомелем українські військові спалили колону окупантів. Тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель.
- Вночі російські війська завдали ударів по Києву крилатими або балістичними ракетами, повідомляв радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
- Українська ППО збила в небі над столицею літальний апарат Росії, він впав на житловий будинок, і спалахнула пожежа, яку згодом ліквідували. Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Києві.
- О 6:00 поблизу Іванкова та Димера Київської області тривав бій. Підірвали міст.
- Російські окупанти можуть сьогодні зайти до міста Ворзель Київської області.
- На Оболоні в Києві триває бій з російськими диверсантами. Російські танки влучили в багатоповерхівку на Оболоні.
- В Сумах снаряд влучив у будинок, зайнявся балкон на 12 поверсі. Вночі техніка росіян вийшла з міста в напрямку Києва. В центрі Сум взяли в полон російського військового. Вранці Сумах тривають бої за місто.
- Російські окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Рівному. Постраждалих немає.
- Російські окупанти обстріляли місто Старобільськ Луганської області. Загорілись будинки цивільних.
- У Львові, Чернігові, Києві та Херсоні вранці лунали сирени, всіх жителів закликали сховатися у бомбосховища.
- У Херсоні чутно вибухи в районі Антонівського мосту та йдуть бої біля Каховської ГЕС.
- Противник завдав повітряного удару по українських підрозділах у районі Кропивницького.
- Зафіксовано значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового Одеської області та змолдовського Тирасполя.
- На річці Прип’ять з'явився понтонний міст, яким рухається російська техніка.
- Вранці точаться бої під Щастям, Старобільськом, Біловодськом Луганської області. Ворог відправляє диверсантів, які прагнуть потрапити у тил військ.
- Поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки. Росіяни готувалися до переправи через річку Айдар.
- У районі Трьохізбенки військові знищили російські танки: ворог відступив.
- На підході до Чернігова українські війська відбили прорив російських окупантів.
- Вночі противник намагався продовжити наступ у напрямку Миколаєва.
- Велися оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра.
- Російські окупанти вдарили по військовий частині у Вінницькій області: є поранені.
- Під Харковом українським військовослужбовям вдалося знищити війському техніку російських окупантів.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.