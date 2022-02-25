Війна Росії проти України: де тривають бої, яка ситуація 25 лютого

Війна Росії проти України: де тривають бої, яка ситуація 25 лютого

Російські війська обстрілюють, зокрема, й будинки мирних жителів.

Російські війська вночі обстріляли ракетами Київ, а зараз у місті та області ведуться бої. В Рівному обстріляли аеропорт, в Херсоні, Сумах та на Донбасі йдуть бої, проте в низці місць українські військові дають гідну відсіч ворогу.

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