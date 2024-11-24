Війна Росії проти України може завершитися 2025 року: Портников назвав умови

Війна Росії проти України може завершитися 2025 року, принаймні на деякий час. Російський диктатор може скористатися зміною влади в США, щоб вирішити це питання.

Про це розповів журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

Трамп не чекатиме дзвінка Путіна два роки

"Якщо він вважає, що економіка на межі краху, то може скористатися зміною влади в США в січні 2025 року і сказати: "Влада змінилася, вони нас поважають, хочуть деескалації, тому ми поки що зупинимось". При цьому Медведєв може продовжити заспокоювати внутрішню аудиторію словами на кшталт: "Але потім ми повернемося і всіх знищимо, росіяни, чекайте, ми їх усіх знищимо, просто не відразу", – зазначив він.

Але Путіну необхідно вирішити це питання в січні – лютому. Річ у тім, що через два роки економіка РФ, найімовірніше, буде в критичному стані. Якщо зараз він нічого не скаже Трампу і продовжить війну, президент США може не захотіти вирішувати це питання через два роки. Трамп, наголосив Портников, може увійти у смак війни. Адже війна може не зашкодити його рейтингу, а навіть посилити його позиції. Лідер підтримуватиме Україну зброєю за програмою ленд-лізу, зменшуючи витрати для США.

"Його (Трампа – ред.) поважатимуть європейці та українці як лідера світу, який дозволяє Україні боротися з російським агресором, а агресор втрачатиме економіку, і це вже видно. Тому через два роки, коли Путін захоче відновити контакти, Трамп може просто не відповісти. Він скаже: "Хто це? Не знаю такого. Зателефонуйте Дональду-молодшому, він розуміє ваші проблеми", – додав він.

Як наголошує журналіст, Путін усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону два роки. Тому або він домовляється зараз, або ризикує залишитися ні з чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може остаточно зруйнуватися. Але чи дочекаються вони 2029 року, чи їм буде кінець?

"Путін не хоче кінця в 77 років, у нього ж 10 років державної діяльності на горизонті, він хоче керувати сильною країною. Тобто все залежить не від стратегічного рішення Трампа, а від уявлення Путіна про все це. Я вірю в аналітичні здібності Путіна, коли це не стосується України. Коли це стосується України, він просто втрачає контроль", – зазначив Портников.

У цьому плані Путін може розрахувати, коли йому краще діяти. Так, люди, які кажуть, що війна закінчиться у 2025 році, можуть мати рацію. Послідовність вирахувана.

Раніше йшлося про те, що чинний президент США Джо Байден нарешті наважився дозволити Україні завдавати ударів далекобійною американською зброєю вглиб території РФ, ймовірно, з двох причин. На думку Портникова, можливо, це була реакція на північнокорейські війська. Можливо, була ідея створити Україні сильніші позиції на перемовинах з РФ за президентства Дональда Трампа.

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