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Війна Росії проти України: у Латвії відключають російські канали

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Про відключення заговорив один із найбільших операторів у країні.

У Латвії з екранів телевізорів зникнуть російські канали. Про відключення заговорив один із найбільших операторів у країні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Найбільший оператор Латвії припиняє ретрансляцію російських телеканалів в країні", - йдеться в повідомленні.

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