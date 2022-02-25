Війна Росії проти України: у Латвії відключають російські канали

Війна Росії проти України: у Латвії відключають російські канали

Про відключення заговорив один із найбільших операторів у країні.

У Латвії з екранів телевізорів зникнуть російські канали. Про відключення заговорив один із найбільших операторів у країні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Найбільший оператор Латвії припиняє ретрансляцію російських телеканалів в країні", - йдеться в повідомленні.

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