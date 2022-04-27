Війна Росії в Україні загрожує перейти у нову небезпечну фазу після вибухів у невизнаному Придністров'ї

Війна Росії в Україні загрожує перейти у нову небезпечну фазу після вибухів у невизнаному Придністров'ї

Серія загадкових вибухів у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці посилила загрозу поширення війни Росії в Україні на нову територію з непередбачуваними наслідками.

Вибухи у Придністров'ї знищили радіоантени на ділянці, де розташовувався російський гарнізон, уздовж кордону з Україною. Сепаратистська влада поклала відповідальність за інциденти на українських диверсантів, у той час як офіційний Київ заявив, що атаки були здійснені Росією, щоб надати привід для введення російських військ, як це було на Донбасі.

Про це повідомляє The Guardian.

Цим твердженням надали більшої ваги, коли у вівторок жителі невизнаного Придністров'я отримали фальшиві SMS-повідомлення з попередженням про напад України. Президент Молдови Майя Санду скликала екстрене засідання своєї ради безпеки та заявила, що у Придністров'ї діють сили, "зацікавлені у дестабілізації регіону".

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Вступ Росії в Придністров'я створить неминучу загрозу суверенітету Молдови, країни з населенням 2,6 мільйона людей, яка, як і Україна, виявляє зростаючий інтерес до вступу до НАТО.

Це також загрожуватиме Одесі, українському портовому місту, розташованому на узбережжі Чорного моря між Молдовою та окупованим Росією Херсоном.

Зазначимо, що росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.

Тому Росія вдається до жорстоких провокацій на цій території. Так, зокрема, Путін готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.