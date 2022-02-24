Війна Росії з Україною: окупанти обстріляли населені пункти Донецької області, серед поранених дитина

У Маріуполі 4 постраждалих цивільних.

Окупанти обстріляли населенні пункти Донецької області.

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Про ситуацію повідомляють у Луганській ОДА.

Станом на 07:00 24. лютого

2022 підрозділи Головного управління залучені до гасіння пожежі, внаслідок ведення бойових дій, приватного житлового будинку на двох господарів за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район.

О 06:43 пожежу локалізовано на площі 225 м.кв. Внаслідок обстрілу одна особа постраждала (жінка), госпіталізована до лікувального закладу. Попередньо внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень різного характеру 7 житлових будинків. Інформація уточнюється.



За оперативними даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них - одна дитина. Їм надається медична допомога.



Офіційно повідомляється: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

У Новолуганському внаслідок ворожих обстрілів ферми Бахмутського аграрного союзу пошкоджено 4 ангари та чимало худоби загинуло. Про це голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Точні наслідки обстрілу ще з’ясовуються.

Також російські снаряди накрили селище Зеленопілля. В одному житловому будинку вибито шибки, пробито дах і стіни, ще в шістьох – тільки вибито шибки. Крім того, вікна вибито і в 6 квартирах в будинку для малосімейних, а два снаряди прилетіли на подвір'я нежилих будинків, пошкоджені сараї.

«На щастя, серед людей ніхто не постраждав. Росія всіма своїми діями показує, що хоче тільки війни. І для неї це матиме плачевні наслідки», - зазначив очільник області.

Рада національної безпеки та оборони запровадила воєнний стан на всій території України. Це рішення вранці 24 лютого підтримала і Верховна Рада.

Про це в коментарі ТСН.ua підтвердили депутати від "Європейської солідарності" та "Слуги народу", зокрема Єгор Яернєв та Іванна Климпуш-Цинцадзе

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