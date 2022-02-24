Війна Росії з Україною: окупанти обстріляли населені пункти Донецької області, серед поранених дитина

У Маріуполі 4 постраждалих цивільних.
Окупанти обстріляли населенні пункти Донецької області.
Про ситуацію повідомляють у Луганській ОДА.
Станом на 07:00 24. лютого
2022 підрозділи Головного управління залучені до гасіння пожежі, внаслідок ведення бойових дій, приватного житлового будинку на двох господарів за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район.
О 06:43 пожежу локалізовано на площі 225 м.кв. Внаслідок обстрілу одна особа постраждала (жінка), госпіталізована до лікувального закладу. Попередньо внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень різного характеру 7 житлових будинків. Інформація уточнюється.
За оперативними даними, у Маріуполі 4 постраждалих цивільних, серед них - одна дитина. Їм надається медична допомога.
Офіційно повідомляється: інформація щодо висадки десанту і захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.
У Новолуганському внаслідок ворожих обстрілів ферми Бахмутського аграрного союзу пошкоджено 4 ангари та чимало худоби загинуло. Про це голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.
Точні наслідки обстрілу ще з’ясовуються.
Також російські снаряди накрили селище Зеленопілля. В одному житловому будинку вибито шибки, пробито дах і стіни, ще в шістьох – тільки вибито шибки. Крім того, вікна вибито і в 6 квартирах в будинку для малосімейних, а два снаряди прилетіли на подвір'я нежилих будинків, пошкоджені сараї.
«На щастя, серед людей ніхто не постраждав. Росія всіма своїми діями показує, що хоче тільки війни. І для неї це матиме плачевні наслідки», - зазначив очільник області.
Рада національної безпеки та оборони запровадила воєнний стан на всій території України. Це рішення вранці 24 лютого підтримала і Верховна Рада.
Про це в коментарі ТСН.ua підтвердили депутати від "Європейської солідарності" та "Слуги народу", зокрема Єгор Яернєв та Іванна Климпуш-Цинцадзе
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.