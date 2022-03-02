Війна Росії з Україною: як минула шоста доба героїчного протистояння (ранкове зведення)

Війна Росії з Україною: як минула шоста доба героїчного протистояння (ранкове зведення)

Окупанти продовжують наступати до Києва, на Херсонщині, Харківщині, Сумщині і блокують Маріуполь на Донеччині.

У Міноборони України розповіли про оперативну інформація станом на шосту ранку 2 березня щодо російського вторгнення.

Подільський напрямок

Противник силами тринадцяти БТГр намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоб блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків. У Житомирській області перебуває до трьох БТГр.

Сіверський напрямок

До сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні міста Суми, Лебедин та Охтирка.

Слобожанський напрямок

До шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

Донбас

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

Таврійський напрямок

Росіяни продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування ворог продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

Чорне море

Окупанти здійснюють розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

Моральний дух окупантів падає

Росіяни, зустрівши шалений опір і не отримавши запланованих успіхів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Так воєнні злочинці хочуть залякати цивільне населення, яке разом з нашими військовими чинить опір.

"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", — йдеться в повідомленні.