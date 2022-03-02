Війна Росії з Україною: як минула шоста доба героїчного протистояння (ранкове зведення)

Окупанти продовжують наступати до Києва, на Херсонщині, Харківщині, Сумщині і блокують Маріуполь на Донеччині.
У Міноборони України розповіли про оперативну інформація станом на шосту ранку 2 березня щодо російського вторгнення.
Подільський напрямок
Противник силами тринадцяти БТГр намагається продовжити наступ по рубежу Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоб блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків. У Житомирській області перебуває до трьох БТГр.
Сіверський напрямок
До сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.
Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні міста Суми, Лебедин та Охтирка.
Слобожанський напрямок
До шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
Донбас
На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
Таврійський напрямок
Росіяни продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування ворог продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.
Чорне море
Окупанти здійснюють розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.
Моральний дух окупантів падає
Росіяни, зустрівши шалений опір і не отримавши запланованих успіхів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Так воєнні злочинці хочуть залякати цивільне населення, яке разом з нашими військовими чинить опір.
"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", — йдеться в повідомленні.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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