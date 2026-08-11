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Війна щонайменше до 2028 року: у РНБО розкрили план Путіна
Російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати війну проти України щонайменше до 2028 року, готуючи нові хвилі мобілізації одразу після так званих «виборів».
Російський диктатор Путін збирається продовжувати війну щонайменше до 2028 року.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, наміри Путіна вести тривалу війну підтверджуються планами щодо чергової хвилі мобілізації, про що сьогодні підтвердив президент Зеленський. Одразу після проведення так званих «парламентських виборів» у РФ окупанти планують мобілізувати кілька сотень тисяч людей цього року та аналогічну кількість — наступного.
«Як і писав сьогодні — всі партії на виборах в рф сповідують продовження війни, а єдину антивоєнну «Яблуко» з виборів зняли», — зауважив керівник ЦПД.
Економісти проти «партії війни»
За даними Коваленка, у керівництві РФ спостерігається внутрішнє протистояння щодо доцільності чергової масової мобілізації.
Нібито так звані «економісти», які мають доступ до Путіна, виступають проти того, аби висмикувати з економіки працездатних чоловіків та вбивати їх на війні.
«Втім, військові, розвідка, частина олігархів, які заробляють на війні, Кірієнко (Сергій Кірієнко — перший заступник керівника адміністрації Путіна — Ред.) та сам Путін хочуть воювати далі, на жаль», — підсумував Коваленко.
Нагадаємо, президент Зеленський сьогодні, 11 серпня, заявив, що, за даними розвідки, РФ готує мобілізацію на осінь.
Раніше у польській розвідці дали похмурий прогноз, скільки триватиме війна в Україні.