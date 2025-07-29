ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
591
Час на прочитання
2 хв

Війна скорочує життя українців: лікар пояснив основні причини

Якість життя в Україні зараз різко погіршилася, а з нею і здоров’я. Лікар розповів, як уникнути передчасного старіння.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Старіння

Старіння / © missvictoria.ru

Війна впливає не лише на психоемоційний стан, а й на фізичне здоров’я українців. Постійні стреси, повітряні тривоги, хронічний недосип та посттравматичний синдром — усе це істотно скорочує тривалість життя.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів доктор медичних наук Дмитро Микитенко.

За його словами, нинішні умови життя — це безперервне виснаження організму. Порушення сну, тривожність і ПТСР руйнують імунну систему, погіршують метаболічні процеси та впливають навіть на зовнішній вигляд людини. Зокрема, як чоловіки, так і жінки можуть помічати прискорене старіння шкіри.

«Це все напряму скорочує тривалість життя середньостатистичного українця, якщо порівнювати з мешканцями мирних країн Європи», — наголосив лікар.

Водночас експерт наголошує: навіть в умовах війни можна мінімізувати шкоду для організму. Серед ключових порад — дотримання здорового способу життя, збалансоване харчування (зокрема середземноморська дієта, багата на антиоксиданти), помірне фізичне навантаження та якісний сон.

«Це дасть змогу зберігати життєві ресурси організму максимально довго», — резюмує Микитенко.

Нагадаємо, вчені виявили три критичні етапи старіння організму, коли в тілі людини відбуваються найбільш помітні й кардинальні зміни. Дослідження показало, що з віком поступово знижується здатність організму до відновлення, накопичуються хронічні захворювання, а також слабшає природний захист життєво важливих органів.

Перший переламний момент фіксується приблизно у 45 років — це час завершення репродуктивної функції. Другий етап настає у 60 років, коли в організмі зазвичай уже присутні щонайменше три хронічні недуги через уповільнення клітинного ділення та регенерації тканин. Третя фаза — у 75 років, коли організм втрачає здатність повноцінно захищати навіть найстійкіші до старіння органи, зокрема головний мозок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie