Війна скорочує життя українців: лікар пояснив основні причини

Старіння / © missvictoria.ru

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Війна впливає не лише на психоемоційний стан, а й на фізичне здоров’я українців. Постійні стреси, повітряні тривоги, хронічний недосип та посттравматичний синдром — усе це істотно скорочує тривалість життя.

Про це в ефірі «Київ 24» розповів доктор медичних наук Дмитро Микитенко.

За його словами, нинішні умови життя — це безперервне виснаження організму. Порушення сну, тривожність і ПТСР руйнують імунну систему, погіршують метаболічні процеси та впливають навіть на зовнішній вигляд людини. Зокрема, як чоловіки, так і жінки можуть помічати прискорене старіння шкіри.

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«Це все напряму скорочує тривалість життя середньостатистичного українця, якщо порівнювати з мешканцями мирних країн Європи», — наголосив лікар.

Водночас експерт наголошує: навіть в умовах війни можна мінімізувати шкоду для організму. Серед ключових порад — дотримання здорового способу життя, збалансоване харчування (зокрема середземноморська дієта, багата на антиоксиданти), помірне фізичне навантаження та якісний сон.

«Це дасть змогу зберігати життєві ресурси організму максимально довго», — резюмує Микитенко.

Нагадаємо, вчені виявили три критичні етапи старіння організму, коли в тілі людини відбуваються найбільш помітні й кардинальні зміни. Дослідження показало, що з віком поступово знижується здатність організму до відновлення, накопичуються хронічні захворювання, а також слабшає природний захист життєво важливих органів.

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Перший переламний момент фіксується приблизно у 45 років — це час завершення репродуктивної функції. Другий етап настає у 60 років, коли в організмі зазвичай уже присутні щонайменше три хронічні недуги через уповільнення клітинного ділення та регенерації тканин. Третя фаза — у 75 років, коли організм втрачає здатність повноцінно захищати навіть найстійкіші до старіння органи, зокрема головний мозок.