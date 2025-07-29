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Війна скорочує життя українців: лікар пояснив основні причини
Якість життя в Україні зараз різко погіршилася, а з нею і здоров’я. Лікар розповів, як уникнути передчасного старіння.
Війна впливає не лише на психоемоційний стан, а й на фізичне здоров’я українців. Постійні стреси, повітряні тривоги, хронічний недосип та посттравматичний синдром — усе це істотно скорочує тривалість життя.
Про це в ефірі «Київ 24» розповів доктор медичних наук Дмитро Микитенко.
За його словами, нинішні умови життя — це безперервне виснаження організму. Порушення сну, тривожність і ПТСР руйнують імунну систему, погіршують метаболічні процеси та впливають навіть на зовнішній вигляд людини. Зокрема, як чоловіки, так і жінки можуть помічати прискорене старіння шкіри.
«Це все напряму скорочує тривалість життя середньостатистичного українця, якщо порівнювати з мешканцями мирних країн Європи», — наголосив лікар.
Водночас експерт наголошує: навіть в умовах війни можна мінімізувати шкоду для організму. Серед ключових порад — дотримання здорового способу життя, збалансоване харчування (зокрема середземноморська дієта, багата на антиоксиданти), помірне фізичне навантаження та якісний сон.
«Це дасть змогу зберігати життєві ресурси організму максимально довго», — резюмує Микитенко.
Нагадаємо, вчені виявили три критичні етапи старіння організму, коли в тілі людини відбуваються найбільш помітні й кардинальні зміни. Дослідження показало, що з віком поступово знижується здатність організму до відновлення, накопичуються хронічні захворювання, а також слабшає природний захист життєво важливих органів.
Перший переламний момент фіксується приблизно у 45 років — це час завершення репродуктивної функції. Другий етап настає у 60 років, коли в організмі зазвичай уже присутні щонайменше три хронічні недуги через уповільнення клітинного ділення та регенерації тканин. Третя фаза — у 75 років, коли організм втрачає здатність повноцінно захищати навіть найстійкіші до старіння органи, зокрема головний мозок.