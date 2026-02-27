Війна триває, але Україна і США вже обговорюють післявоєнне майбутнє: деталі від Reuters

Війна. / © Associated Press

Посадовці України і США провели переговори щодо післявоєнної відбудови. Зустріч відбулася, незважаючи на глухий кут у переговорах з Росією. Київ розраховує завершити ключові деталі врегулювання на тристоронній зустрічі, що відбудеться на початку березня.

Про це повідомляє Reuters.

Видання наголошує, що відбудова України після руйнувань, завданих російськими атаками і бойовими діями на передовій, стала важливим елементом ширших переговорів за посередництва США щодо припинення війни, яка триває вже п’ятий рік.

Водночас Вашингтон тисне на Київ, щоб забезпечити мир у найбільшому конфлікті в Європі від часів Другої світової війни. Однак, йдеться у статті, РФ і Україна залишаються різними у своїх позиціях.

Тристороння зустріч України, РФ і США

Український президент Володимир Зеленський після розмови з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що, ймовірно, тристоронні переговори відбудуться в Абу-Дабі на початку березня. Їхня мета — підготувати ґрунт для зустрічі лідерів України і Росії.

«Все має бути фіналізовано. Все, що було досягнуто для реальних гарантій безпеки і підготовки зустрічі на рівні лідерів. Це саме той формат, який може вирішити дуже багато. Зрештою, ключові питання вирішують лідери. Саме цей формат може вирішити багато чого. Зрештою, лідери вирішують ключові питання», — заявив Зеленський

У переговорах у Женеві взяли участь спеціальний посланець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Своєю чергою, росЗМІ повідомили, що спецпосланець «фюрера» Росії Кирило Дмитрієв також провів переговори з американськими чиновниками у Швейцарії.

Російський посадовець від будь-яких коментарів відмовився. Але Рустем Умєров наголосив, що переговірники працюють над економічними та безпековими питаннями, щоб «зробити наступну тристоронню зустріч за участю США та Росії якомога більш змістовною».

Видання пише, що Київ сподівається залучити близько 800 млрд дол. державних і приватних коштів протягом наступних 10 років для відбудови країни.

Масована атака РФ 26 лютого

За кілька годин до початку переговорів Росія атакувала Україну, запустивши 420 безпілотників та 39 ракет. Десятки людей отримали поранення. Руйнування інфраструктури фіксують у восьми регіонах.

«В останні місяці РФ зосередила ракетні удари та удари з використанням БпЛА на енергетичному секторі України, знищуючи електростанції та підстанції, занурюючи цілі міста та регіони у тривалі відключення електроенергії», — пише Reuters.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що своїми атаками «Путін робить ставку на більше терору, нападів та агресії».

Російські війська поступово прориваються на ділянках 1200-кілометрової лінії фронту, загрожуючи ключовим «містам-фортецям» на сході Донецької області та просуваючись на відстані 20 км від південно-східного міста Запоріжжя.

Москва заявила, що Київ має поступитися останніми 20% промислово розвиненого Донецька, які вона контролює. Україна заявляє, що не відмовиться від території, за захист якої загинули тисячі людей.

Земельні питання і контроль над Запорізькою АЕС залишаються найскладнішими пунктами. У той же час США посилили тиск на Росію, уповільнивши продаж міжнародних активів нафтової компанії «Лукойл», щоб стимулювати прогрес у мирних переговорах, пише ЗМІ.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна провела переговори зі США в Женеві. Сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень та узгоджених позицій. Відомо, що триває підготовка до нового раунду переговорів за участі України, США та Росії.