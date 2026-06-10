Війна в Україні близька до завершення: у ЦРУ зробили несподівану заяву

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн заявив, що до кінця цього року в Україні може бути припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни.

Таку думку ексвисокопосадовець ЦРУ висловив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE.

Він припускає, що можливе завершення активної фази бойових дій.

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«Дуже сподіваюся, що до кінця року буде досягнуто припинення вогню. Чи означатиме це завершення війни? Ні. Можливо, завершиться її активна фаза. Можливо, припиняться бомбардування міст і масові атаки на шахти по українських населених пунктах», — сказав він, додавши, що у відповідь Україна також може припинити атакувати територію країни-агресорки.

Водночас він закликав союзників допомагати Україні, оскільки психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив Кремля триватимуть.

«Ми повинні будемо залишатися поруч з українцями на кожному етапі, допомагати відновлювати економіку, допомагати зберігати соціальні системи, піклуватися про людей, які пожертвували так багато заради захисту своєї країни. І, до речі, заради захисту Європи та Сполучених Штатів від дуже серйозної загрози. Україна багато років перебуває на передовій боротьби проти сили, яка загрожує всім нам і нашим цінностям. Тому ми повинні залишатися поруч», — додав Корн.

На його думку, Путін боїться прогресу, якого Україна досягає в оборонному секторі.

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Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

У Кремлі можуть таємно готуватися до закінчення війни в Україні. Про це свідчать матеріали з офісу Сергія Кирієнка — колишнього прем’єр-міністра РФ, а нині високопоставленого чиновника в адміністрації Путіна, які отримали The Atlantic.

Тим часом у Генштабі звернулися до тих, хто маніпулює темою закінчення війни та озвучує ймовірні прогнози. Українське командування наголосило, що настання миру залежить тільки від роботи ЗСУ та інших підрозділів.

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