Війна в Україні: Генштаб опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців.

У Генеральному штабі ЗСУ розмістили оперативну інформацію станом на 18.00 03.03.2022 щодо російського вторгнення.

На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі.

На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів, маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків.

Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Угруповання оборони міста КИЄВА продовжує відбиття наступу ворога, нанесення йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху, противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Поряд з цим загарбники зухвало діють, в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Довіряйте тільки перевіреним інформаційним ресурсам.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: